Tifón Kalmaegi: más de 140 muertos en Filipinas

El tifón Kalmaegi dejó más de 140 muertos y más de un centenar de desaparecidos en Filipinas, tras causar inundaciones sin precedentes

Por AFP
Periodistas de la AFP vieron autos apilados uno sobre otro y techos arrancados de edificios cuyos pobladores intentaban remover el lodo.
Periodistas de la AFP vieron autos apilados uno sobre otro y techos arrancados de edificios cuyos pobladores intentaban remover el lodo. (JAM STA ROSA/AFP)







