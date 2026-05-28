Tiburones blancos cerca de la orilla generan alerta en playas de Nueva York y Nueva Jersey

La aparición de tiburones blancos y dusky cerca de la costa este de Estados Unidos aumentó la vigilancia en playas antes del verano. (Imagen con fines ilustrativos).

La presencia de tiburones blancos cerca de las costas de Nueva York y Nueva Jersey encendió las alertas entre autoridades, científicos y bañistas, justo cuando inició la temporada oficial de playas en Estados Unidos.

Diversas organizaciones marinas intensificaron el monitoreo en la costa este del país ante la detección de ejemplares a pocos metros de zonas frecuentadas por turistas. Expertos vigilan especialmente sectores de Long Island, los Hamptons y otras áreas del Atlántico norte.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de “Quint”, un tiburón blanco de casi 3 metros de longitud. La organización científica OCEARCH lo localizó frente a la costa sur de Long Island, cerca de Fire Island.

Otro ejemplar identificado fue “Nori”, un tiburón blanco de aproximadamente 2,7 metros. NBC New York informó que el animal apareció muy cerca de la costa de los Hamptons el 8 de mayo. Después, científicos lo rastrearon en aguas próximas a Maine y frente a Canadá.

Mientras tanto, investigadores de Atlantic White Shark Conservancy analizaron el comportamiento de varias especies durante el verano mediante cámaras colocadas sobre los animales. El objetivo es observar cómo cazan y cómo se desplazan cerca de las playas.

Científicos detectaron comportamiento nunca antes grabado

Los expertos también siguen de cerca al tiburón dusky, una especie que apareció cazando focas cerca de Nantucket. Según los investigadores, nunca antes registraron este comportamiento en video.

La científica Megan Winton explicó a NBC Boston que el análisis de esta interacción depredador-presa representa un hallazgo completamente nuevo para la investigación marina.

La especialista también reconoció que la aparición de una segunda especie de tiburón cazando focas cerca de playas concurridas podría generar preocupación entre visitantes y residentes.

Aunque el tiburón dusky no alcanza el tamaño del tiburón blanco, los expertos indicaron que posee características fáciles de reconocer. Entre ellas destacan la cola en forma de media luna, el hocico redondeado y movimientos similares a los de una serpiente.

¿Qué tan peligroso es el tiburón dusky?

Los especialistas señalaron que tanto los tiburones blancos como los dusky suelen nadar en aguas poco profundas mientras buscan alimento.

Sin embargo, aclararon que los ataques no provocados de tiburones dusky son extremadamente raros. Además, indicaron que estos incidentes disminuyeron durante los últimos cinco años.

A pesar de ello, recomendaron a los bañistas mantenerse atentos y evitar colocarse entre los tiburones y sus presas naturales.

Autoridades emitieron recomendaciones para bañistas

El Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York emitió varias medidas preventivas para reducir el riesgo de encuentros peligrosos con tiburones.

Las autoridades recordaron que las playas forman parte de ecosistemas salvajes y pidieron a los visitantes mantenerse alerta dentro del mar.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Evitar zonas con presencia de focas.

Alejarse de bancos de peces o aves marinas que se lanzan al agua.

No nadar al amanecer, al atardecer ni durante la noche.

Evitar aguas turbias o con poca visibilidad.

Permanecer en grupos mientras se nada o practica surf.

Mantenerse cerca de la orilla.

Seguir instrucciones de los salvavidas.

Plataformas permiten seguir tiburones en tiempo real

El monitoreo de tiburones en la costa este de Estados Unidos puede seguirse mediante varias plataformas científicas interactivas.

Una de las más conocidas es OCEARCH Shark Tracker, que muestra señales satelitales en tiempo real cuando los tiburones etiquetados emergen a la superficie.

También destaca Sharktivity, desarrollada por Atlantic White Shark Conservancy. Esta herramienta combina datos científicos con reportes de drones, salvavidas y bañistas.

Otra plataforma utilizada por investigadores es la del Guy Harvey Research Institute, enfocada en rutas migratorias de especies como tiburón martillo, mako y tigre.

Así actúan los salvavidas tras un avistamiento

Cuando un salvavidas detecta un tiburón cerca de la orilla en Estados Unidos, activa de inmediato un protocolo de emergencia.

Los socorristas utilizan silbatos y megáfonos para ordenar la salida inmediata del agua. Además, izan una bandera morada para advertir sobre fauna marina peligrosa o una bandera roja para prohibir el ingreso al mar.

Posteriormente, patrullan la zona a pie o en motos acuáticas para confirmar que no queden personas dentro del agua.

Las playas suelen permanecer cerradas entre 30 y 60 minutos después de que el tiburón abandona completamente el área.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.