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Tiburones blancos cerca de la orilla generan alerta en playas de Nueva York y Nueva Jersey

Expertos rastrean tiburones blancos cerca de zonas turísticas mientras autoridades refuerzan protocolos de seguridad en playas de Estados Unidos

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Por El Comercio / Perú / GDA
Ilustración de un tiburón blanco. El gran tiburón blanco es un depredador tope que puede superar los 8 metros de longitud y vivir 70 años o más. (Foto de Corey Ford / StockTrek Images vía AFP)
La aparición de tiburones blancos y dusky cerca de la costa este de Estados Unidos aumentó la vigilancia en playas antes del verano. (Imagen con fines ilustrativos). (COREY FORD/StockTrek Images via AFP)







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Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

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