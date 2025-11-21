El Mundo

Terremoto sacude la capital de Bangladés: al menos nueve muertos y pánico en las calles

Un terremoto en Bangladés sacudió la capital Daca dejando un saldo trágico de 5 muertos y 100 heridos

EscucharEscuchar
Por AFP
Personal del ejército monta guardia cerca del lugar de un edificio dañado tras un terremoto en Old Dhaka el 21 de noviembre de 2025.
Personal del ejército monta guardia cerca del lugar de un edificio dañado tras un terremoto en Old Dhaka el 21 de noviembre de 2025. (MUNIR UZ ZAMAN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Terremoto en BangladésDacaMadhabdi
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.