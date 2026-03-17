Terremoto sacude Cuba en medio de apagón que deja a millones sin electricidad

La crisis energética en Cuba se ha agudizado por la escasez de combustible importado en los últimos meses.

Cuba sufrió la madrugada de este martes un terremoto de magnitud 6, percibido en las provincias de Guantánamo y de Santiago de Cuba, que coincidió con un apagón que dejó sin corriente eléctrica a más de nueve millones de personas.

El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas cubano (CENAIS) informó de un temblor con epicentro en el mar, perceptible a las 12:28 a.m. hora local, “a una profundidad de 20 kilómetros, con una magnitud de 6,0 y situado 37 kilómetros al sureste de Imías, provincia de Guantánamo”.

El boletín de CENAIS señala que el temblor se sintió también, además de en Guantánamo, en la provincia de Santiago de Cuba.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, reporta dos temblores, uno de magnitud 5,8 a las 12:27 a.m., a 11,6 km de profundidad, y otro de magnitud 4,7 unos 16 minutos después, a 10 km.

El Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo (EMSC), por su parte, habla de un terremoto de magnitud 5,8 y de otro posterior de magnitud 4,1.

Testimonios recogidos por la Agencia Cubana de Noticias (ACN) describen la sacudida como “larga y muy fuerte”. Vecinos en distintos repartos alertaron a otros para resguardarse en zonas más seguras, especialmente en plantas bajas, una práctica que se ha vuelto común ante la recurrencia de estos eventos.

Hasta ahora no hay informes de daños materiales o pérdidas humanas.

El movimiento sísmico coincidió con una falla en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba, cuyas causas aún se investigan, que dejó el lunes a más de nueve millones de personas sin corriente en el sexto apagón nacional en un año y medio en Cuba.

La mayor parte de la isla permanecía sin electricidad en la mañana de este martes. La Habana, una de las ciudades donde más rápido se está recuperando el servicio, apenas tiene un 31 % de sus clientes con suministro, según las últimas informaciones de la estatal Unión Eléctrica (UNE).

De madrugada se logró restablecer el SEN de Pinar del Río (extremo oeste) a Holguín (este), lo que quiere decir que la red está conectada, pero no que haya corriente circulando por las redes (para eso hace falta poner en marcha las unidades de generación).

En este ámbito se trabaja con mayor lentitud: de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país, apenas tres están produciendo electricidad. Otras tres están “en proceso de arranque”, según el Minem.

La situación energética en Cuba ya era crítica antes de este apagón. La Habana sufría cortes de unas 15 horas diarias y en las provincias lo hacían por periodos continuos de hasta dos días.

La actividad económica está casi totalmente paralizada y el descontento social va en aumento: en los últimos días se han sucedido las protestas en distintas ciudades del país, al menos una de las cuales acabó de forma violenta y con detenciones.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por EE. UU. que está paralizando la economía por completo y disparando el malestar social.

La situación estructural del Sistema Eléctrico Nacional es crítica por las frecuentes averías en las obsoletas centrales termoeléctricas del país, pero también porque el Gobierno cubano no dispone de suficientes divisas para importar combustible para los motores de generación que requieren diésel o fuel oil.