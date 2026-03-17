El Mundo

Terremoto sacude Cuba en medio de apagón que deja a millones sin electricidad

El sismo de magnitud 6 se sintió en el oriente de la isla mientras más de nueve millones de personas permanecen sin servicio eléctrico

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Cuba sufre apagón total por crisis energética y bloqueo
La crisis energética en Cuba se ha agudizado por la escasez de combustible importado en los últimos meses. (YAMIL LAGE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CubaTerremotosCrisis energética
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.