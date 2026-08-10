Terremoto en Colombia: padre relata cómo escapó de un apartamento que se derrumbaba con su bebé en brazos

Un padre huyó con su bebé en brazos mientras su apartamento sufría graves daños por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó Pereira.

A Juan Felipe Mercado le bastaron pocos segundos para comprender que debía salir de su apartamento. Tenía a su bebé de año y medio en brazos cuando las paredes comenzaron a agrietarse. Los objetos caían a su alrededor y el marco de una puerta también se rajó.

Mercado estaba acompañado por su hija María Belén y dos mujeres adultas mayores. Los cuatro emprendieron la salida mientras el inmueble sufría daños por el terremoto de magnitud 7,4, cuyo epicentro se ubicó en Chocó.

“Estuvimos a punto de que nos cayera encima esa pared. Estando con la niña en los brazos, con el pánico, fue el hp. Yo nunca pensé que iba a vivir algo así”, mencionó.

Mercado consideró que estuvieron cerca de ser alcanzados por esa estructura. El hombre llevaba a su hija en brazos y trataba de abandonar el inmueble en medio del pánico.

Poco después, Mercado envió un audio a sus familiares en Medellín. Les informó de que el apartamento se había derrumbado y que estuvieron cerca de no conseguir salir.

El terremoto comenzó mientras se despedía de su hija

La emergencia sorprendió a la familia mientras Mercado sostenía a María Belén y se preparaba para darle un beso de despedida.

El apartamento está cerca de la avenida 30 de Agosto y del centro de Pereira.

Según el relato de Mercado, el terremoto comenzó con un movimiento leve. En pocos segundos se transformó en una sacudida fuerte que le hizo temer por la estabilidad del edificio.

El hombre, de 37 años, vive desde hace casi una década en la capital del departamento de Risaralda.

Durante el movimiento observó cómo el suelo se estremecía. Después aparecieron grietas en las paredes. También comenzaron a caer objetos dentro de la vivienda.

Las fracturas en las paredes y en el marco de una puerta llevaron a los ocupantes a salir de inmediato. Su esposa no estaba en el apartamento. Se encontraba en una cita médica cuando ocurrió el terremoto.

Daños alcanzaron parqueos y vehículos

La emergencia también provocó daños en otras partes de la unidad residencial.

El colapso de las tuberías inundó los parqueos. Además, varias tejas se desprendieron y golpearon vehículos.

El automóvil de Mercado no sufrió daños porque no estaba estacionado en el lugar.

El hombre describió graves afectaciones en el centro de Pereira. También indicó que la cercanía de su vivienda con esa zona los colocó en uno de los sectores donde el terremoto se sintió con mayor fuerza. El apartamento quedó severamente destruido.

Una de tantas familias lo perdieron todo. Lograron salvar a su bebé. Esto sucedió en #Pereira. Y así quedó su inmueble. Ahora cuidan sus cosas para evitar que se las roben. #Terremoto #Colombia pic.twitter.com/AR6tyTCjZs — Mely Múnera (@MelyMunera) August 10, 2026

Mercado y su familia permanecen ahora en la casa de unos amigos. Esperan autorización para ingresar al inmueble e intentar recuperar algunas pertenencias entre las grietas.

Terremoto dejó más de 39 muertos en Pereira

Pereira figura entre las ciudades más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en Chocó.

Según el reporte oficial de la sala de crisis municipal citado en la información suministrada, el alcalde confirmó la muerte de más de 39 personas en la capital de Risaralda. También permanecían personas reportadas como desaparecidas.

La emergencia dejó ciudadanos atrapados en el sistema Megacable. Bomberos y equipos especializados participaron en las operaciones de rescate.

Los organismos de emergencia también desplegaron personal para buscar sobrevivientes entre los escombros.

Las autoridades reportaron 12 estructuras colapsadas. Ocho registraron un desplome total. Otras cuatro presentaban riesgo inminente de caída.

En diferentes sectores de Pereira se registraron estaciones de servicio colapsadas. También cayeron grandes bloques de cemento. Establecimientos comerciales sufrieron la destrucción de sus techos.

Las empresas de servicios públicos suspendieron temporalmente el suministro de electricidad y gas en varios sectores. La medida buscó prevenir incendios y otras emergencias.