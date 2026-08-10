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Terremoto en Colombia: padre relata cómo escapó de un apartamento que se derrumbaba con su bebé en brazos

Un padre logró salir con su hija pequeña en brazos de un edificio que comenzaba a colapsar durante el fuerte sismo

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Automóvil dañado en Manizales por el terremoto en Colombia.
Un padre huyó con su bebé en brazos mientras su apartamento sufría graves daños por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó Pereira. (JOHN BONILLA/AFP)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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