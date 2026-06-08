Terremoto de magnitud 7,8 impacta cerca del sur de Filipinas

El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico advirtió de posibles olas “en las próximas tres horas” a lo largo de las costas de Filipinas, Indonesia, Palau, Taiwán y Papúa Nueva Guinea. Imagen con fines ilustrativos de Manila:

Manila, Filipinas. Un terremoto de magnitud 7,8 impactó el lunes cerca de la costa sur de Filipinas y generó alertas regionales de tsunami, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El sismo tuvo su epicentro en el mar a 35 kilómetros de profundidad, cerca de la isla sureña de Mindanao, según el USGS.

El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico advirtió de posibles olas “en las próximas tres horas” a lo largo de las costas de Filipinas, Indonesia, Palau, Taiwán y Papúa Nueva Guinea.

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