El Mundo

Terremoto de magnitud 7,8 impacta cerca del sur de Filipinas

El sismo tuvo su epicentro en el mar a 35 kilómetros de profundidad, cerca de la isla sureña de Mindanao

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Por AFP
El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico advirtió de posibles olas “en las próximas tres horas” a lo largo de las costas de Filipinas, Indonesia, Palau, Taiwán y Papúa Nueva Guinea. Imagen con fines ilustrativos de Manila: (MARIA TAN/AFP)







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