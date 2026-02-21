El Mundo

Tensión diplomática: Chile rechaza retiro de visas de Estados Unidos y exige explicaciones

La Cancillería cuestionó la falta de notificación oficial y negó participar en actividades que socaven la seguridad del continente o de otros países

Por El Comercio / Perú / GDA
Donald Trump y Gabriel Boric se pronuncian sobre la situación en Venezuela.
Chile rechazó las sanciones de Estados Unidos contra tres funcionarios acusados de socavar la seguridad regional y convocó al embajador para pedir explicaciones.







