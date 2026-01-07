Temporal de nieve obliga a cancelar cientos de vuelos en Países Bajos y Francia

Aviones de Air France en la pista mientras las máquinas quitanieves limpian las pistas tras las fuertes nevadas que provocaron la cancelación de vuelos en el aeropuerto de Orly, al sur de París, este 7 de enero. Fotografía:

París. Un temporal de nieve de gran intensidad que afecta a Europa provocó este miércoles la cancelación de cientos de vuelos y severas interrupciones en el transporte aéreo, ferroviario y terrestre en Países Bajos y Francia, informaron las autoridades.

En los Países Bajos, el aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol, uno de los más transitados de Europa, canceló al menos 700 vuelos debido a la acumulación de nieve y a los fuertes vientos.

Más de 1.000 pasajeros pasaron la noche dentro de la terminal, donde se habilitaron catres y se ofreció desayuno a los viajeros afectados, según reportó la administración aeroportuaria.

El impacto del temporal se extendió también al transporte terrestre.

La empresa ferroviaria NS informó de fuertes perturbaciones en el servicio de trenes, mientras que las autoridades registraron más de 700 kilómetros de presas vehiculares en las carreteras del país.

En Francia, la tormenta obligó a anular más de 100 vuelos en los principales aeropuertos de la región parisina. El ministro de Transportes, Philippe Tabarot, detalló que cerca de 100 vuelos fueron cancelados en el aeropuerto Charles de Gaulle y unos 40 en Orly, aunque señaló que la situación comenzaría a normalizarse durante la tarde.

El servicio de autobuses en la región de París fue suspendido por razones de seguridad, informó la empresa pública de transporte RATP, mientras que el metro y los trenes operaron en su mayoría con normalidad. No obstante, la RATP instó a la población a priorizar el teletrabajo y reducir los desplazamientos.

París amaneció nuevamente cubierta de nieve, en lo que los expertos describen como un episodio de “alcance poco común en el clima actual”. Según Météo-France, entre domingo y lunes la temperatura media del país cayó hasta –4 °C, el nivel más bajo registrado desde febrero de 2012.

Frío inusual

La magnitud del temporal tomó por sorpresa a los ciudadanos y dejó al menos cinco personas fallecidas en accidentes de tránsito ocurridos entre lunes y martes en Francia.

“Es realmente extraordinario, muy especial, pero no es fácil trabajar cuando la ciudad está así”, relató Valeria Pitchouguina, guía turística en París, al describir las dificultades para recorrer zonas como Montmartre cubiertas de nieve.

Los expertos subrayan que este tipo de episodios son cada vez menos frecuentes.

Météo-France recordó que, debido al calentamiento global provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero, los periodos de frío intenso son más raros y menos duraderos que en décadas pasadas.

En la misma línea, Peter Siegmund, del Instituto Meteorológico Nacional de los Países Bajos, explicó que la temperatura promedio en ese país ha aumentado cerca de dos grados y que las olas de frío son ahora excepcionales.

“Desde comienzos de siglo solo hemos tenido una ola de frío. En el siglo pasado ocurrían aproximadamente cada tres años”, señaló el especialista a la cadena pública NOS.