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Temporada de serpientes en Estados Unidos: estas son las zonas con más especies y mayor actividad

Conozca cuáles son las zonas más afectadas y qué medidas sí funcionan para evitar encuentros cerca de su hogar

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Por Silvia Ureña Corrales
Texas lidera en número de especies y expertos descartan varios remedios caseros. La prevención se centra en limpieza y distancia.
Texas lidera en número de especies y expertos descartan varios remedios caseros. La prevención se centra en limpieza y distancia. (Canva stock/Njas_sky de pixabay / Harald-juhnke de pixabay)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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