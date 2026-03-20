Temporada de serpientes en Estados Unidos: estas son las zonas con más especies y mayor actividad

Texas lidera en número de especies y expertos descartan varios remedios caseros. La prevención se centra en limpieza y distancia.

Con la llegada del calor, las serpientes vuelven a ser parte del paisaje en buena parte de Estados Unidos. Su actividad aumenta desde la primavera y suele extenderse hasta inicios del otoño, con variaciones según la temperatura y la región. En varios estados, especialistas ubican ese periodo entre marzo y octubre, e incluso más tiempo en áreas cálidas del sur.

El repunte de avistamientos ocurre sobre todo en zonas del sur, sureste y suroeste del país, donde el clima favorece una temporada activa más larga.

En el caso de la población de serpientes por estado, Texas encabeza la lista con 68 especies. Le siguen Mississippi, con 55, y Arizona y Nevada, con 52 cada uno. Después aparecen Louisiana, Missouri, Florida, Georgia, Nuevo México y Oklahoma. En conjunto, ese patrón refuerza que las áreas más expuestas se concentran en estados cálidos y con ecosistemas secos, boscosos o pantanosos.

Las autoridades y centros de extensión coinciden en que el riesgo aumenta al amanecer y al atardecer, cuando muchas serpientes se mantienen más activas y salen a buscar alimento o refugio. Los expertos también recomiendan extremar cuidados en patios con maleza alta, montones de hojas, leña, piedras o escombros, así como en senderos, jardines y zonas rurales.

Sobre los métodos para alejarlas, los remedios caseros no tienen respaldo sólido como medida de control. La Universidad Estatal de Mississippi indica que no hay repelentes registrados para serpientes y que distintas fórmulas probadas en ensayos no mostraron eficacia. Por eso, la recomendación principal no pasa por rociar vinagre o aceites, sino por reducir refugios y fuentes de alimento cerca de la vivienda.

Entre las medidas preventivas con mayor consenso están mantener el césped corto, alejar las pilas de madera de la casa, retirar basura vegetal, sellar aberturas y controlar roedores. El CDC también aconseja usar botas, pantalón largo y guantes cuando se trabaja entre maleza o residuos, además de no tocar ni intentar mover una serpiente.

Si usted encuentra una serpiente en su propiedad, lo más seguro es tomar distancia y contactar a personal capacitado en manejo de fauna o control especializado. La mayoría de las mordeduras ocurren cuando una persona intenta capturar, matar o manipular al animal.