Ciencia

Crean una serpiente de cascabel robótica para resolver una duda clave sobre el miedo en los animales

Un experimento con tecnología robótica permitió observar cómo reaccionan aves y mamíferos al escuchar el famoso sonido del cascabel

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Experimento con serpiente robótica reveló que aves y mamíferos reaccionan al sonido del cascabel por instinto, incluso sin experiencia previa con serpientes. Imagen con fines ilustrativos. (shutterstock)







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El Tiempo Colombia

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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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