Crean una serpiente de cascabel robótica para resolver una duda clave sobre el miedo en los animales

Experimento con serpiente robótica reveló que aves y mamíferos reaccionan al sonido del cascabel por instinto, incluso sin experiencia previa con serpientes. Imagen con fines ilustrativos.

El miedo al sonido del cascabel de una serpiente podría ser un instinto natural presente en muchas especies. El estudio científico The multimodal display of rattlesnakes is a deterring signal that works best with sympatric species utilizó una serpiente cascabel robótica para comprobar cómo reaccionan animales salvajes ante ese sonido en su propio hábitat.

La investigación mostró que aves y mamíferos reaccionan con alarma inmediata al escuchar el característico ruido del cascabel. La respuesta apareció incluso en animales que nunca tuvieron contacto con serpientes reales.

Para realizar el experimento, un grupo de especialistas diseñó una réplica robótica de alta precisión. El dispositivo imitó el movimiento y el sonido de advertencia de las serpientes de cascabel.

El robot se colocó en ambientes naturales. Los científicos buscaron observar el comportamiento de distintas especies sin exponerlas a peligro real. La tecnología permitió eliminar factores como el olor del depredador o el riesgo físico directo.

Los resultados sorprendieron por la uniformidad de las reacciones. Los animales interrumpieron sus actividades casi de inmediato cuando escucharon el sonido del robot.

La investigación determinó que la reacción se mantuvo incluso en especies que nunca habían visto una serpiente. Según el biólogo que realizó la investigación citado por el medio Infobae, el estudio demostró que el temor al sonido del cascabel es instintivo.

Esta conclusión respalda la teoría de que ciertos estímulos auditivos funcionan como señales biológicas que activan respuestas de alerta o pánico para evitar depredadores.

Durante el experimento, los investigadores identificaron varios patrones de comportamiento en la fauna silvestre.

Entre las respuestas registradas destacan:

Interrupción inmediata de la alimentación al detectar el sonido.

al detectar el sonido. Aumento de la frecuencia cardíaca y adopción de posturas defensivas en pequeños mamíferos.

y adopción de posturas defensivas en pequeños mamíferos. Comunicación de alerta dentro de grupos para alejarse de la fuente sonora.

para alejarse de la fuente sonora. Huida vertical en aves que se encontraban en el suelo.

Los científicos consideran que este hallazgo podría tener aplicaciones en conservación y manejo de vida silvestre.

El conocimiento de los sonidos que generan rechazo natural permitiría desarrollar sistemas tecnológicos para alejar animales de zonas peligrosas, como carreteras o áreas industriales. Estas herramientas podrían ayudar a proteger la biodiversidad sin causar daño a las especies.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.