Supuesto acuerdo con inversionista preveía pago de $5 millones a Javier Milei por promover criptomoneda

Buenos Aires, Argentina. El escándalo por una presunta estafa con una criptomoneda que el presidente argentino Javier Milei difundió en 2025 en la red X volvió a cobrar impulso este lunes, con la reactivación de una comisión parlamentaria para investigar nuevas revelaciones de la prensa que comprometen al líder libertario.

A mediados de febrero de 2025, Milei difundió en X un proyecto de criptomoneda, llamada LIBRA, y borró el tuit poco después. Entretanto, la desconocida moneda subió su valor y luego se desplomó, lo que provocó pérdidas de al menos $100 millones a locales y extranjeros.

Milei negó entonces haber promovido la criptomoneda y explicó que “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto”.

Pero en noviembre una comisión parlamentaria presidida por la oposición consideró que la difusión en X de los datos de LIBRA podría constituir una estafa y atribuyó la responsabilidad política del caso a Milei y a su hermana Karina, la secretaria general de la Presidencia.

El diputado opositor (centro) Maximiliano Ferraro anunció este lunes la constitución de una “comisión ad hoc” de diputados para investigar las últimas revelaciones sobre el caso.

“El lanzamiento y la promoción de $LIBRA no fue para nada improvisado ni accidental por parte del presidente. Fue una operación planificada, coordinada y ejecutada con premeditación”, dijo Ferraro, quien había presidido la comisión parlamentaria que analizó el caso el año pasado.

Medios locales publicaron la semana pasada los presuntos resultados de un peritaje judicial al teléfono de un estrecho colaborador de Milei, que revela un entramado de llamadas y mensajes entre el presidente, su hermana y los creadores y promotores de la criptomoneda.

Según la prensa local, el peritaje al teléfono del empresario del sector cripto Mauricio Novelli, señalado como lobista del gobierno, reveló que este presuntamente habló por teléfono con Milei al menos cinco veces en los minutos previos al lanzamiento de la criptomoneda.

El medio de investigación El Destape también divulgó el supuesto borrador de un acuerdo entre Milei y el estadounidense Hayden Davis -cara visible del proyecto- que prevé el pago de $5 millones al presidente a cambio de la promoción de la criptomoneda.

“Lo que aparece en estas pruebas es claro y es una trama de coordinación directa entre los operadores del mundo cripto, operadores muy marginales, y del mundo cercano al presidente”, agregó el diputado.

Ferraro, flanqueado por una decena de diputados opositores, informó que denunciará al fiscal Eduardo Taiano, que investiga la causa LIBRA, ante un tribunal disciplinario “por entorpecer la investigación” y “posible encubrimiento”, y que requerirán al presidente y a Karina Milei que “den las explicaciones” ante el Congreso.

“LA MAFIA MEDIÁTICA. Fin”, escribió Milei en X el domingo, al replicar un tuit de la diputada oficialista Juliana Santillán en el que acusaba al diario Clarín de hacer una “ofensiva coordinada” contra el gobierno.