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Supuesta suspensión del presidente Gustavo Petro sacude la campaña: Así reacciona la política colombiana

Diputada que preside la Comisión de Acusación debió recular de una decisión que era inédita en la historia del país e inviable jurídicamente.

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
El presidente colombiano Gustavo Petro pronuncia un discurso en un servicio conmemorativo público para celebrar la vida del activista por los derechos civiles, el reverendo Jesse Jackson, en Chicago, Illinois, el 6 de marzo de 2026. El veterano activista estadounidense por los derechos civiles, el reverendo Jesse Jackson, una de las voces negras más influyentes del país, falleció pacíficamente el 17 de febrero de 2026 a la edad de 84 años. Jackson, pastor bautista, fue un líder de los derechos civiles desde la década de 1960, cuando marchó con Martin Luther King Jr. y ayudó a recaudar fondos para la causa.
El intento de la representante Gloria Arizabaleta de suspender a Gustavo Petro fue calificado como un hecho sin sustento legal ni precedente en la historia política del país. (KAMIL KRZACZYNSKI/AFP)







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