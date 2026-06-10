El Mundo

Congresista ordena suspender a Presidente Gustavo Petro a días de las elecciones

La decisión fue tomada por una integrante de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes; sectores aducen inconstitucionalidad

EscucharEscuchar
Por Jorge Arturo Mora y El Tiempo / Colombia / GDA
Petro Manifestaciones colombia
Los tuits que ha hecho Gustavo Petro serían una de las razones principales que aduce la congresista para tomar la decisión. (RAUL ARBOLEDA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gustavo PetroColombiaEleccionesGloria Arizabaleta
Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.