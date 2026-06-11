El Mundo

Suecia retira su propuesta de bajar a 13 años la edad mínima para entrar en prisión

La propuesta había sido muy criticada, especialmente en un país que defiende los derechos de los niños.

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Por AFP
La prisión Anstalten Rosersberg aparece en una imagen tomada el 4 de marzo de 2026 en Rosersberg, al norte de Estocolmo, Suecia. El centro penitenciario cerrado, operado por el Servicio Sueco de Prisiones y Libertad Condicional, corresponde a una instalación de seguridad de clase 2 e incluye unidades de prisión y detención. Rosersberg figura entre varios centros en Suecia que preparan unidades especiales para jóvenes infractores. (Foto: Jonathan Nackstrand / AFP)
La violencia ligada a bandas criminales y al tráfico de drogas afecta a Suecia desde hace más de una década. (JONATHAN NACKSTRAND/AFP)







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