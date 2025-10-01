El Mundo

Sube a 69 el número de muertos por terremoto en Filipinas; hospitales reciben decenas de heridos

Sismo de magnitud 6,9 sacudió el norte de la isla de Cebú, cerca de la ciudad de Bogo

Por AFP
Terremoto en Filipinas
Rescatistas buscaban a tres personas desaparecidas bajo los escombros de un edificio, en la ciudad de Bogo, este 1.° de octubre, después de un terremoto de magnitud 6,9, que sacudió el centro de Filipinas. Foto: (TED ALJIBE/AFP)







Terremoto en FilipinasFilipinas
