Stephen Colbert afirma que cadena CBS rechazó emitir entrevista a un candidato demócrata

Washington, Estados Unidos. El presentador y cómico estadounidense Stephen Colbert acusó el martes a su cadena CBS de rechazar la emisión de una entrevista con un candidato demócrata al Senado por temor a que violara las indicaciones regulatorias de la administración de Donald Trump.

El presidente estadounidense ha acusado de parcialidad a los programas humorísticos nocturnos, conocidos como “late night shows”, que suelen arremeter contra él y sus políticas.

Colbert afirmó que la CBS retiró de antena su entrevista con James Talarico, aspirante a las primarias demócratas para el Senado en Texas, un bastión republicano que podría cambiar de signo.

Según el presentador, la decisión respondió a presiones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), que publicó el mes pasado la directriz de asegurar tiempos de antena equilibrados entre rivales políticos.

CBS “me dijo unilateralmente que tenía que respetar la equivalencia de tiempo de antena, algo que nunca se me había pedido (...) en 21 años de carrera”, dijo Colbert en su programa “Late Show”.

“Estoy simplemente tan sorprendido de que una empresa mundial tan gigantesca no les haga frente a esos matones”, agregó.

La cadena replicó que solo brindó “consejo legal” al advertir que la emisión podía contravenir las directrices de la FCC.

El presentador publicó la entrevista en YouTube, donde superaba el miércoles los cinco millones de reproducciones.

Talarico afirmó que la decisión de la cadena responde al miedo de Trump por el avance demócrata en Texas, actualmente representado por dos senadores republicanos.

CBS, adquirida el año pasado por la familia Ellison, vinculada a Trump, enfrenta acusaciones de injerencia política, especialmente desde que canceló un reporte sobre la megacárcel salvadoreña donde Trump ha deportado a migrantes.

El año pasado anunció la retirada a final de esta temporada del programa “The Late Show” de Colbert, en antena desde 2015 y uno de los mejor valorados en su franja.

La administración Trump ha amenazado a las cadenas con la retirada de las licencias de emisión si no siguen las directrices de FCC.

En septiembre, ABC, propiedad de Disney, retiró de antena durante una semana el popular “late night” del humorista Jimmy Kimmel por comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.