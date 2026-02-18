El Mundo

Stephen Colbert afirma que cadena CBS rechazó emitir entrevista a un candidato demócrata

El presentador y cómico estadounidense Stephen Colbert acusó el martes a su cadena CBS de rechazar la emisión de una entrevista con un candidato demócrata.

Por AFP
El show de Stephen Colbert fue cancelado por CBS; Donald Trump celebró la noticia.
Presenta "The Late Show With Stephen Colbert" (KEVIN WINTER/Getty Images via AFP)







Stephen ColbertPartido DemócrataDonald TrumpEstados Unidos
