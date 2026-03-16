El Mundo

Southwest Airlines cancela vuelos en dos importantes aeropuertos de Estados Unidos: así reorganiza su operación

La decisión impactará rutas y pasajeros, mientras la empresa reorganiza sus operaciones

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Por Primera Hora y Silvia Ureña Corrales
Southwest cancelará vuelos en O’Hare desde junio de 2026 y concentrará su operación en Midway. Pasajeros podrán reprogramar o pedir reembolsos. (KAMIL KRZACZYNSKI/ AFP /GETTY IMAGES)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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