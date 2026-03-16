Southwest Airlines cancela vuelos en dos importantes aeropuertos de Estados Unidos: así reorganiza su operación

Southwest cancelará vuelos en O’Hare desde junio de 2026 y concentrará su operación en Midway. Pasajeros podrán reprogramar o pedir reembolsos.

La aerolínea Southwest Airlines cancelará todos sus vuelos en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago y en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles a partir del 4 de junio de 2026, según información de FOX.

En Chicago, la aerolínea seguirá operando en el Aeropuerto Internacional Chicago Midway. En el área de Washington, mantendrá sus vuelos en el Aeropuerto Internacional Baltimore/Washington y en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington.

La compañía informó la decisión mediante correos electrónicos enviados a los pasajeros la mañana del viernes 13 de marzo de 2026. En ese mensaje confirmó la cancelación de todos los vuelos desde O’Hare a partir de la fecha indicada.

Los pasajeros que ya tenían boletos recibieron opciones de reembolso o cambios en sus reservas sin costo adicional.

En un comunicado dirigido a medios locales, Southwest explicó que el cambio forma parte de sus esfuerzos para optimizar su red de rutas. La aerolínea también indicó que operar en O’Hare continúa como un desafío y aseguró que aún puede atender a los viajeros de la región mediante su base en Midway.

Southwest inició operaciones en O’Hare en febrero de 2021. En ese momento lanzó 20 salidas diarias con el objetivo de ofrecer más flexibilidad a los pasajeros del norte de Chicago.

La Administración Federal de Aviación (FAA) solicitó a varias aerolíneas reducir la cantidad de vuelos programados durante el verano en ese aeropuerto.

La medida busca evitar problemas de congestión y demoras en una de las terminales aéreas con mayor tráfico en Estados Unidos.

Al mismo tiempo, las aerolíneas dominantes en O’Hare, United Airlines y American Airlines, aumentaron sus operaciones y agregaron nuevos vuelos. Ambas empresas compiten por el acceso a las puertas de embarque disponibles en las terminales principales.

El director del Chaddick Institute for Metropolitan Development de DePaul University, Joe Schwieterman, indicó al Chicago Sun-Times que ese contexto pudo influir en la decisión de Southwest.

El especialista señaló que un eventual recorte general de vuelos por parte de la FAA representa un desafío para aerolíneas con menor presencia en el aeropuerto. También explicó que competir contra operadores dominantes resulta más complejo para compañías más pequeñas dentro de una terminal con fuerte competencia.

Impacto en empleados y rutas

Southwest informó que los empleados afectados podrán postular a puestos en otras operaciones de la empresa. Entre ellas se encuentra su base en el aeropuerto Midway.

La aerolínea opera en esa terminal desde hace 41 años. Actualmente mantiene 244 salidas diarias hacia 80 destinos.

La empresa también aclaró que los 15 destinos atendidos desde O’Hare ya cuentan con vuelos desde Midway. Por esa razón, los pasajeros todavía tendrán acceso a esas rutas desde Chicago.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.