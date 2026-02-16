El Mundo

Sospecha de asesinato por envenenamiento marca aniversario de la muerte de opsitor ruso Alexéi Navalni

Informe de cinco países europeos sostiene que opositor ruso fue envenenado con toxina rara en prisión, mientras el Kremlin lo rechaza

Por AFP
Diplomáticos extranjeros depositan flores en la tumba del líder opositor ruso Alexéi Navalny, en el cementerio de Borisovo, Moscú, este 16 de febrero, conmemorando el segundo aniversario de su muerte en una colonia ártica.
Diplomáticos extranjeros depositan flores en la tumba del líder opositor ruso Alexéi Navalny, en el cementerio de Borisovo, Moscú, este 16 de febrero, conmemorando el segundo aniversario de su muerte en una colonia ártica. (HECTOR RETAMAL/AFP)







