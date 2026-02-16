Sospecha de asesinato por envenenamiento marca aniversario de la muerte de opsitor ruso Alexéi Navalni

Diplomáticos extranjeros depositan flores en la tumba del líder opositor ruso Alexéi Navalny, en el cementerio de Borisovo, Moscú, este 16 de febrero, conmemorando el segundo aniversario de su muerte en una colonia ártica.

Moscú. A dos años de la muerte del opositor ruso Alexéi Navalni, nuevas conclusiones internacionales reavivaron la sospecha de que fue asesinado por envenenamiento mientras se encontraba encarcelado en Rusia, una acusación que el Kremlin negó de forma categórica este lunes.

Un informe elaborado por Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos concluye que Navalni murió envenenado con una toxina poco común, lo que apuntaría a un homicidio cometido durante su reclusión en una prisión rusa.

El opositor, reconocido activista anticorrupción y principal crítico del presidente Vladimir Putin, falleció el 16 de febrero de 2024, a los 47 años, mientras cumplía una condena de 19 años en una colonia penitenciaria del Ártico ruso.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, rechazó las conclusiones del informe y afirmó que las acusaciones son “sesgadas e infundadas”, insistiendo en que Moscú no acepta ninguna responsabilidad por la muerte del opositor.

Las conclusiones del informe europeo fueron divulgadas durante la Conferencia de Seguridad de Múnich y señalan que Navalni habría sido envenenado con epibatidina, una toxina presente en la piel de las ranas dardo de Ecuador.

Según los investigadores, “solo el Estado ruso tenía los medios, el motivo y la oportunidad” para utilizar esa sustancia.

En Moscú, decenas de personas acudieron este lunes al cementerio de Borísov para conmemorar el primer aniversario de su muerte, pese a los riesgos legales que implica rendirle homenaje.

Entre ellas estuvo su madre, Liudmila Naválnaya, quien afirmó que su hijo “no murió de forma natural, sino que fue asesinado”.

“Desde el inicio supimos que no fue una muerte común en prisión. Queremos justicia y que los responsables sean identificados”, declaró ante los medios.

La viuda del opositor, Yulia Naválnaya, exiliada fuera de Rusia, aseguró que el asesinato de su esposo “está ahora probado por la ciencia”.

Las autoridades rusas, que han prohibido las organizaciones vinculadas a Navalni por considerarlas “extremistas”, sostienen que el opositor murió de forma repentina tras una caminata dentro del penal, sin ofrecer una explicación detallada.

La muerte de Navalni debilitó aún más a la oposición liberal rusa, ya golpeada por años de persecución judicial y represión política.