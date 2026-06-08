Solo una universidad de Centroamérica aparece entre las mejores del mundo para estudiar Educación en 2026

La medición internacional utiliza 18 indicadores de rendimiento para calificar áreas como docencia, proyección internacional y entorno de investigación.

La Universidad de Costa Rica (UCR) es la única institución de la región centroamericana incluida en el ranking mundial de estudios en educación 2026 de Times Higher Education (THE). Esta medición permite evaluar el desempeño académico de las universidades a escala global.

El listado ubica a la institución costarricense en el rango 601–800 dentro de esta categoría académica. La proyección internacional destaca como su indicador más alto con un puntaje de 51,9. Por el contrario, el entorno de investigación registra la nota más baja con 11,9 unidades.

La universidad obtiene un 16,3 en la categoría de docencia. Asimismo, el centro educativo registra un 27,3 en calidad de la investigación y alcanza un 20,7 en la relación con la industria.

La clasificación de estudios en educación 2026 evalúa el desempeño en tres disciplinas fundamentales. Estas materias corresponden a la educación, la formación docente y los estudios académicos en educación.

Este año la organización evalúa 830 universidades procedentes de 88 países y territorios.

La metodología del ranking por temáticas evalúa a las instituciones en 11 áreas del conocimiento. Para lograr esto, los evaluadores desarrollan una versión adaptada de la metodología general.

THE emplea la misma gama de 18 indicadores de rendimiento. Estos elementos se distribuyen en cinco pilares esenciales. Los pilares analizados son docencia, entorno de investigación, calidad de investigación, relación con la industria y proyección internacional.

La metodología recibe un ajuste en cada área con el objetivo de garantizar equidad. THE detalla que el proceso considera las culturas de investigación y las prácticas de publicación propias de cada disciplina.

THE explica que para ingresar a las clasificaciones temáticas, una institución requiere primero su inclusión en el ranking mundial general. También se solicitan dos criterios específicos de inclusión por disciplina, los cuales son un umbral de publicación y un umbral de personal académico. El centro educativo necesita mantenerse activo en la materia evaluada.

Ninguna institución ingresa al ranking mundial general sin un mínimo de 1.000 publicaciones relevantes. El periodo examinado para la clasificación de 2026 comprende los cinco años entre 2020 y 2024.

En estudios de la educación, el umbral exige al menos 100 publicaciones entre los años 2020 y 2024. El pilar de personal solicita un mínimo de 20 académicos en el área o que al menos el 1% del personal universitario pertenezca a disciplinas de la educación.