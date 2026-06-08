El Mundo

Solo una universidad de Centroamérica aparece entre las mejores del mundo para estudiar Educación en 2026

El ranking Times Higher Education situó a la Universidad de Costa Rica en el rango 601-800 a nivel mundial en el área de estudios en la educación

EscucharEscuchar
Por Marianela Arias Vilchez
La medición internacional utiliza 18 indicadores de rendimiento para calificar áreas como docencia, proyección internacional y entorno de investigación.
La medición internacional utiliza 18 indicadores de rendimiento para calificar áreas como docencia, proyección internacional y entorno de investigación. (Canva Stocks/Yan Krukau de Pexels / Yan Krukau de Pexels)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMAVUCR
Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.