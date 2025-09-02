El Mundo

Solo una persona logró sobrevivir: deslizamiento de tierra sepulta a más de 1.000 personas en Sudán

Un alud devastó por completo la aldea de Tarasin, dejando un solo sobreviviente. Autoridades y grupos locales piden ayuda urgente a la comunidad internacional

Por AFP
Habitantes de Darfur intentan recuperar cuerpos tras el alud que sepultó a la aldea de Tarasin.
Habitantes de Darfur intentan recuperar cuerpos tras el alud que sepultó a la aldea de Tarasin. (-/AFP)







