Solo una persona logró sobrevivir: deslizamiento de tierra sepulta a más de 1.000 personas en Sudán

Habitantes de Darfur intentan recuperar cuerpos tras el alud que sepultó a la aldea de Tarasin.

Jartum, Sudán. Más de mil personas murieron en un alud de tierra que arrasó una aldea en la región de Darfur, en el oeste de Sudán, informó un grupo rebelde que controla la zona, y aseguró que solo hubo un sobreviviente.

El desastre ocurrió después de varios días de intensas lluvias y devastó la aldea de Tarasin, en la zona de Jebel Marra, informó el Movimiento de Liberación de Sudán (MLS), liderado por Abdulwahid al Nur, en un comunicado el lunes.

“La información inicial indica la muerte de todos los habitantes de la aldea, estimados en más de mil personas, con solo un sobreviviente”, dijo el grupo, calificando el deslizamiento de tierra como “masivo y devastador”.

El grupo hizo un llamado a la ONU y a otras organizaciones de ayuda para colaborar en la recuperación de los cuerpos aún sepultados bajo el lodo y los escombros.

“Esto está más allá de nuestra capacidad”, afirmó Nur a la AFP a través de una aplicación de mensajería.

“Masas de lodo cayeron sobre la aldea. Nuestros equipos humanitarios y los residentes están intentando recuperar los cuerpos, pero la magnitud del desastre es mucho mayor que los recursos de los que disponemos”, añadió.

Fotos publicadas por el movimiento muestran a los habitantes reunidos sobre un enorme flujo de lodo y rocas en un valle rodeado de altas montañas.

Otras imágenes difundidas por el MLS en las redes sociales muestran la aldea sepultada bajo una gruesa capa de lodo, árboles arrancados de raíz y vigas destrozadas.

El deslizamiento dejó un panorama de destrucción total en medio de lluvias intensas. (-/AFP)

Sudán está inmerso en una sangrienta guerra civil desde hace tres años entre el ejército regular y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que hundió al país africano en una de las peores crisis humanitarias del mundo, con hambruna en partes de Darfur.

El MLS se ha mantenido generalmente fuera de los combates, aunque controla algunas zonas montañosas del país.

El gobernador de Darfur, Minni Minnawi, alineado con el ejército, calificó el deslizamiento como una “tragedia humanitaria que trasciende las fronteras de la región”.

“Llamamos a las organizaciones humanitarias internacionales a intervenir urgentemente y a brindar apoyo y asistencia en este momento crítico, pues la tragedia es más de lo que nuestro pueblo puede enfrentar”, expresó en un comunicado.

Crisis de hambre

Gran parte de Darfur permanece inaccesible a las organizaciones internacionales de ayuda, incluso la zona del deslizamiento, debido a los combates, lo que limita la entrega de ayuda humanitaria.

La guerra estalló en Sudán en abril de 2023 por una lucha de poder entre el jefe del ejército, Abdel Fatah al Burhan, y el comandante de las FAR, su exsubalterno Mohamed Hamdan Daglo.

Las fuerzas de Burhan retomaron este año el control del centro de Sudán, dejando a las FAR en control de gran parte de Darfur y partes de la región sureña de Kordofan.

Organizaciones locales apelan a la ONU y a la ayuda internacional ante la magnitud de la tragedia. (-/AFP)

Decenas de miles de personas han muerto en los combates, que han forzado el desplazamiento de millones más.

Centenares de personas han muerto en los últimos meses con el repunte de los ataques de las FAR en el estado de Darfur del Norte.

Unas 10 millones de personas están desplazadas dentro de Sudán y otras cuatro millones han huido a países vecinos, según la ONU.