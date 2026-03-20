Solo ocho ciudades de América Latina figuran entre las mejores del mundo en 2026, según ranking

'Time Out' incluyó ocho ciudades latinoamericanas en su ranking mundial de 2026. Estas fueron las mejor ubicadas y las razones.

América Latina logró colocar ocho ciudades en la lista de las 50 mejores ciudades del mundo en 2026, elaborada por Time Out a partir de una encuesta a más de 24.000 personas en 150 ciudades y de la valoración de más de 100 expertos de la revista. La mejor ubicada de la región fue Ciudad de México, en el puesto 7.

Después aparecen Río de Janeiro en el lugar 12, São Paulo en el 14, Guadalajara en el 18, Medellín en el 35, Lima en el 36, Buenos Aires en el 43 y Bogotá en el 50.

En el caso latinoamericano, Time Out destaca sobre todo la fuerza de la gastronomía, la vida cultural, la identidad de barrio y el sentido de comunidad. También subraya grandes eventos que marcarán 2026, como la Copa del Mundo de la FIFA, festivales de arte y nuevas aperturas culturales.

Ciudad de México

Ciudad de México fue la ciudad latinoamericana mejor situada. Time Out la describe como un destino que mezcla herencia azteca, arte contemporáneo y una escena gastronómica sólida. Entre sus puntos fuertes menciona el Templo Mayor, los museos dedicados a Frida Kahlo, la vida nocturna y la expansión del Bosque de Chapultepec.

Además, resalta que este año la ciudad será una de las sedes del Mundial 2026. En sus cifras, 80% de los locales valoró bien la oferta gastronómica y 85% destacó las tiendas independientes y productores locales.

Río de Janeiro

En el puesto 12, aparece como una ciudad donde el paisaje y la vida cultural avanzan juntos. La evaluación pone el foco en sus playas, la samba, los bares, las galerías y la energía social de sus calles.

También menciona la reciente distinción de Rua do Senado como la calle más “cool” del mundo por la propia publicación. Entre los datos que cita, 79% de las personas consultadas dijo sentir sentido de comunidad en la ciudad.

São Paulo

São Paulo, en la posición 14, entra al ranking por su peso cultural y económico. La publicación habla de museos de referencia como el MASP y la Pinacoteca, una vida nocturna intensa y una de las escenas gastronómicas más fuertes del planeta. También destaca barrios con identidad propia, como Vila Madalena, Jardins, Centro y Liberdade.

Según Time Out, 88% de los locales aprobó su oferta gastronómica y 76% valoró positivamente sus espacios verdes.

Guadalajara

En el lugar 18, Guadalajara sobresale por su oferta cultural, sus bares, sus restaurantes y su cercanía con destinos como Tequila y Costa Alegre. La revista también la vincula con el ambiente futbolero que traerá el Mundial 2026.

Lo más fuerte en este caso es la percepción de bienestar: 92% de los locales dijo que su ciudad los hace felices y 91% afirmó encontrar alegría en la vida cotidiana.

Medellín

En el puesto 35, es presentada como una ciudad que dejó de ser una “joya escondida” para convertirse en un destino turístico consolidado. Time Out resalta la transformación de la Comuna 13, el distrito creativo Perpetuo Socorro y el auge de Provenza como polo nocturno.

También menciona la llegada de eventos como Electric Daisy Carnival y la apertura de una nueva arena en Sabaneta. En los datos, 91% de las personas consultadas dijo que le gusta su barrio y 94% calificó muy bien la escena gastronómica.

Lima

En la posición 36, Lima entra por una razón clara: su cocina. La revista afirma que la capital peruana reúne tradiciones gastronómicas de todo el país y la presenta como el gran punto de convergencia culinaria del Perú. También menciona la Costa Verde, las huacas y la renovación del Puente de los Suspiros.

Según la publicación, 80% de los locales valora bien la comida y la ciudad obtuvo 85% en asequibilidad para alimentos y bebidas.

Buenos Aires

En el puesto 43, la capital de Argentina aparece como una ciudad completa. La nota de Time Out resalta sus parrillas, bodegones, teatros, ferias de arte, conciertos y barrios con personalidad propia. Entre ellos menciona Villa Devoto y San Telmo.

La publicación también prevé un ambiente especial durante el Mundial, con bares llenos y celebraciones en toda la ciudad. En sus números, 61% destacó la facilidad para caminarla y 70% aprobó sus espacios verdes.

Bogotá

Cerrando el ranking en el lugar 50, Bogotá fue incluida por su escena gastronómica y cultural. Time Out destaca que la capital colombiana concentra algunos de los mejores restaurantes del país y una vida nocturna singular, con lugares como Andrés Carne de Res y Theatron.

También valora sus recorridos de historia y arte urbano. Sin embargo, la publicación marca un contraste: mientras 60% considera que es amigable para moverse en bicicleta y 59% la ve caminable, solo 37% recomienda su transporte público.