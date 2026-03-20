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Solo ocho ciudades de América Latina figuran entre las mejores del mundo en 2026, según ranking

México, Brasil, Colombia, Perú y Argentina colocan ciudades en la lista global de ‘Time Out’ para 2026

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Por Jailine González Gómez
'Time Out' incluyó ocho ciudades latinoamericanas en su ranking mundial de 2026. Estas fueron las mejor ubicadas y las razones.
'Time Out' incluyó ocho ciudades latinoamericanas en su ranking mundial de 2026. Estas fueron las mejor ubicadas y las razones. (Deensel/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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