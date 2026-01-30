Solo dos países de Latinoamérica aparecen dentro del ranking de ‘Time’ sobre universidades más influyentes del mundo

El ranking World’s Top Universities 2026 incluye a tres universidades de Brasil y Chile entre las 500 más influyentes del mundo.

La revista TIME, en conjunto con Statista, publicó la edición 2026 del ranking World’s Top Universities, que lista a las 500 universidades con mejor puntuación global según su análisis.

En la clasificación aparecen tres universidades de Latinoamérica, pertenecientes a dos países. Brasil figura con dos instituciones y Chile con una.

La universidad latinoamericana mejor posicionada es la Universidad de São Paulo, ubicada en el puesto 159. En el lugar 461 se encuentra la Universidad de Chile, mientras que la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro ocupa el puesto 472.

Las 10 universidades mejor posicionadas del mundo

Según el ranking World’s Top Universities 2026, las primeras diez posiciones son las siguientes:

University of Oxford (Reino Unido) Yale University (Estados Unidos) Stanford University (Estados Unidos) Massachusetts Institute of Technology (Estados Unidos) The University of Chicago (Estados Unidos) Harvard University (Estados Unidos) University of Cambridge (Reino Unido) Imperial College London (Reino Unido) University of Michigan (Estados Unidos) University of Pennsylvania (Estados Unidos)

Para ser consideradas, las universidades debían cumplir criterios básicos de elegibilidad: tener más de tres años de existencia, ofrecer programas de bachillerato y contar con una matrícula superior a 2.000 estudiantes.

Además, las instituciones fueron preseleccionadas si cumplían al menos una de las siguientes condiciones: contar con investigadores altamente citados según Clarivate, figurar entre las universidades más mencionadas a nivel internacional o haber participado en la convocatoria abierta publicada en Time.com.

La evaluación se estructura en tres grandes dimensiones, que en conjunto determinan la puntuación final de cada universidad:

Capacidad y desempeño académico (60%): Esta dimensión analiza tanto los recursos disponibles como los resultados académicos. Incluye indicadores como gasto por estudiante ajustado por paridad de poder adquisitivo, ingresos para investigación por docente, ingresos institucionales, proporción de docentes por estudiante y personal de apoyo. También se consideran resultados académicos como producción científica, impacto de citas, presencia de investigadores altamente citados y la afiliación de premios Nobel y medallistas Fields, contextualizados según el tamaño y el país de cada institución.

Innovación e impacto económico (30%): Acá se mide la contribución de las universidades al desarrollo tecnológico y económico. Para ello se analizan patentes y propiedad intelectual mediante el Patent Asset Index de LexisNexis PatentSight+, la oferta de cursos abiertos en línea y programas de educación abierta, el tráfico web institucional y la trayectoria profesional de egresados que ocupan cargos ejecutivos en empresas que cotizan en bolsas internacionales. Los resultados se ajustan según el tamaño de la universidad y su contexto regional.

Compromiso global (10%): Evalúa el grado de internacionalización de cada institución. Considera la proporción de estudiantes internacionales, especialmente de pregrado, la presencia de personal académico extranjero y el alcance internacional del tráfico web institucional, medido en relación con parámetros nacionales.

Para enfrentar las diferencias en disponibilidad y calidad de datos entre países, Statista R aplicó un proceso de triangulación, combinando fuentes internacionales, bases de datos nacionales y reportes oficiales de las universidades. Muchos indicadores se evaluaron en relación con los recursos disponibles o con promedios nacionales, con el fin de mejorar la comparabilidad entre contextos distintos.

Una vez recopilados y normalizados los datos, cada universidad recibió una puntuación agregada según el peso de cada dimensión. Las 500 instituciones con las puntuaciones finales más altas conforman el ranking publicado.