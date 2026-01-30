El Mundo

Solo dos países de Latinoamérica aparecen dentro del ranking de ‘Time’ sobre universidades más influyentes del mundo

Brasil y Chile ubicaron tres universidades en la edición 2026 del ranking World’s Top Universities, elaborado por Time y Statista

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
El ranking World’s Top Universities 2026 incluye a tres universidades de Brasil y Chile entre las 500 más influyentes del mundo.
El ranking World’s Top Universities 2026 incluye a tres universidades de Brasil y Chile entre las 500 más influyentes del mundo. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGLatinoaméricaUniversidadesmejores universidadesBrasilChile
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.