Solo 4 destinos de Latinoamérica entraron en la lista de los lugares más bellos del mundo, según prestigiosa revista

'Time Out' publicó sus 51 lugares más bellos del mundo. Solo cuatro están en Latinoamérica: Perú, Bolivia, México y Argentina.

Solo cuatro destinos de Latinoamérica aparecen en la nueva lista de los 51 lugares más bellos del mundo publicada por Time Out. La selección, actualizada en marzo de 2026, incluye desde montañas y glaciares hasta bibliotecas, ciudades históricas y parques nacionales.

La revista presenta el ranking como una curaduría editorial, no como una medición técnica. El criterio central, según explica, es la experiencia directa: cada playa, valle, ciudad, lago o sitio incluido fue visitado y evaluado por su red global de periodistas y escritores de viajes.

Time Out indicó que actualiza el contenido de forma regular para mantener los grandes referentes, pero también para considerar el impacto del overtourism (saturación de un destino) y dar espacio a lugares menos evidentes.

La lista mezcla paisajes naturales con espacios urbanos y arquitectónicos. Hay montañas, desiertos, lagunas, glaciares y cascadas, pero también templos, plazas, bibliotecas y centros históricos.

En ese mapa, Latinoamérica ocupa un espacio reducido. Los cuatro destinos de la región que entraron en el listado se ubican en Perú, Bolivia, México y Argentina.

Choquequirao, Perú

En el puesto 15, aparece como una ciudad inca enclavada sobre el río Apurímac. Time Out la describe como un sitio exigente de alcanzar, con vistas de cañón y montaña que refuerzan el valor del recorrido. La comparación con Machu Picchu surge de inmediato, aunque el texto subraya una diferencia clave: recibe muchos menos visitantes.

El Altiplano boliviano

En la posición 21, entra por su escala y por sus contrastes visuales. La revista destaca lagunas de colores, montañas andinas, flamencos y el Salar de Uyuni, que durante ciertos meses forma un efecto de espejo sobre la superficie salina. Es el único destino boliviano en la lista y uno de los pocos de Sudamérica.

Bacalar Lagoon, México

Ocupa el puesto 31. Time Out la presenta como una alternativa más calmada frente a polos turísticos más saturados de Quintana Roo como Cancún y Tulum. El texto pone el foco en el tono cambiante del agua, que le da el apodo de “laguna de los siete colores”, y en una experiencia más lenta, apoyada en muelles de madera, navegación y descanso.

Perito Moreno, Argentina

Este destino aparece en el lugar 45. La descripción resalta tanto la escala visual del glaciar como su dimensión sonora. La publicación menciona el contraste entre el blanco del hielo, los tonos azules en las fisuras y el ruido del desprendimiento de bloques sobre el lago Argentino.