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Solo 4 destinos de Latinoamérica entraron en la lista de los lugares más bellos del mundo, según prestigiosa revista

‘Time Out’ actualizó su lista en marzo de 2026. Perú, Bolivia, México y Argentina son los únicos representantes latinoamericanos

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Por Jailine González Gómez
'Time Out' publicó sus 51 lugares más bellos del mundo. Solo cuatro están en Latinoamérica: Perú, Bolivia, México y Argentina.
'Time Out' publicó sus 51 lugares más bellos del mundo. Solo cuatro están en Latinoamérica: Perú, Bolivia, México y Argentina. (McGhiever/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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