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Soldados israelíes matan a adolescente en Cisjordania

“Los soldados detectaron a tres terroristas que lanzaban piedras contra vehículos israelíes”, confirma el Ejército de Israel.

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Por AFP
Las autoridades israelíes emitieron órdenes de demolición contra unos 50 comercios en Cisjordania, instruyendo a sus propietarios a derribar sus propios locales o enfrentar el cobro de los costos si el Estado lo hace.
Las autoridades israelíes emitieron órdenes de demolición contra unos 50 comercios en Cisjordania, instruyendo a sus propietarios a derribar sus propios locales o enfrentar el cobro de los costos si el Estado lo hace. (JOHN WESSELS/AFP)







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