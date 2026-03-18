El Mundo

Smart Sampa vigila a millones: el sistema de IA de reconocimiento facial que captura delincuentes y a inocentes en Brasil

El programa Smart Sampa vigila Sao Paulo con 40.000 cámaras. Autoridades reportan miles de capturas pero el sistema confunde a ciudadanos inocentes

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Por AFP
El mayor sistema de reconocimiento facial de la región captura a miles de personas en Brasil. No obstante, informes revelan errores en la identificación de algunas personas.
El mayor sistema de reconocimiento facial de la región captura a miles de personas en Brasil. No obstante, informes revelan errores en la identificación de algunas personas. (Canva stocks/cocoparisienne de Pixabay / Kindel Media de Pexels)







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