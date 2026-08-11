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Siria condena a muerte en ausencia al expresidente Bashar al Asad por atrocidades

La histórica sentencia del tribunal de transición se dictó en ausencia del expresidente refugiado en Moscú

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Por AFP
Asma al Asad junto a Bashar al Asad, vestidos de manera formal, mientras participan en un evento público en Siria en 2017.
Asma al Asad, esposa de Bashar al Asad, participa junto al presidente sirio en un evento público en 2017. Foto: Archivo.







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