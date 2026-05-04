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Sergio Ramírez dedica el Premio Ortega y Gasset a los periodistas de la Nicaragua silenciada

Nobel de Literatura Svetlana Alexiévich y Martin Baron, exeditor del ‘Washington Post’, comparten el galardón dedicado al periodismo y la libertad de prensa.

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Por Fernando Chaves Espinach
Sergio Ramírez fundó Centroamérica Cuenta en Managua en el 2013.
Sergio Ramírez fundó Centroamérica Cuenta en Managua en el 2013. (Centroamérica Cuenta/Centroamérica Cuenta)







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Premio Ortega y GassetSergio RamírezSvetlana AlexiévichMartin BaronWashington PostEl País de España
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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