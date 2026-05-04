Sergio Ramírez dedica el Premio Ortega y Gasset a los periodistas de la Nicaragua silenciada

En el quincuagésimo aniversario del diario español El País, este lunes se entregó una edición especial del Premio Ortega y Gasset de Periodismo que concede desde hace cuatro décadas. La sesión solemne celebrada en Barcelona reconoció a Svetlana Alexiévich, Martin Baron y Sergio Ramírez, que han practicado el periodismo o lo han enseñado a lo largo de su trayectoria.

Según informó El País, el escritor nicaragüense Ramírez dedicó su premio a los periodistas de su país, subyugada bajo “una tiranía enemiga de la palabra, donde ya no existe ningún medio de comunicación independiente” con Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Más de 300 comunicadores nicaragüenses han sido empujados al exilio desde el recrudecimiento de la represión en abril de 2018, y medios como Confidencial o La Prensa operan desde el exterior.

Por su parte, la Nobel de Literatura 2015, Svetlana Alexiévich, señaló que “hoy los periodistas tenemos que ir en busca de los testigos allá donde estén. Quizá ellos, como nosotros, no acabamos de entender la locura de hoy, pero tenemos que dejarlo por escrito”. Ella fue reconocida por la Academia Sueca por sus novelas creadas con base en incontables entrevistas y reporteo de crisis como Chernóbil y la guerra soviética en Afganistán.

Por su parte, el exeditor del Boston Globe y del Washington Post Martin Baron recalcó que “los valores democráticos están en peligro por culpa de líderes que buscan el poder autoritario” y por plataformas tecnológicas que “siembran la confusión y el cinismo”; también defendió el derecho a la libertad de prensa, que considera amenazada en su país.

El premio, uno de los principales al periodismo en el mundo hispanohablante, viene con 10.000 euros y un grabado del artista español Miquel Barceló.

Las ediciones regulares del Ortega y Gasset reconocen distintas categorías, que han ganado trabajos periodísticos de medios como El Faro y Agencia Efe, así como las trayectorias del nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, Alma Guillermoprieto y Alan Rusbridger.

En 2005, los periodistas Giannina Segnini, Ernesto Rivera y Mauricio Herrera, del diario La Nación obtuvieron el premio, en la categoría de Mejor Trabajo de Investigación o Reportaje, por su serie de informaciones “El Proyecto Finlandia y el caso Alcatel”.