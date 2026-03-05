100 años de ‘La Prensa’: un periódico que desafía a la dictadura de Nicaragua desde el exilio

El Premio Mundial a la Libertad de Prensa de la UNESCO fue otorgado el 3 de mayo de 2025 al periódico nicaragüense La Prensa, el histórico diario cuya redacción se ha visto forzada al exilio por la feroz represión del gobierno.

La Prensa de Nicaragua opera fuera de su sede histórica. Es un medio despojado de sus imprentas y oficinas, y todo su equipo periodístico opera fuera del país. Ha sufrido asesinatos de periodistas y directores, interrupciones, allanamientos y acoso incesante. Ganó en 2025 el Premio Mundial a la Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano y el Premio Rey de España, y este 2 de marzo cumplió 100 años.

Uno de sus directores, el célebre intelectual Pablo Antonio Cuadra, la llamó “La República de Papel” en ocasión de su cincuentenario. Había sido fundado en 1926 por Gabriel Rivas Novoa, Pedro Belli y Enrique Belli y quizás entonces no se avizoraban todavía los múltiples desafíos que afrontaría: del devastador terremoto de 1972 que arruinó sus rotativas al asesinato de su director, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, en 1978. La Prensa siguió trabajando.

La portada del diario La Prensa con la fatal noticia del asesinato del doctor Pedro Joaquín Chamorro el 10 de enero de 1978. En sus funerales, la población se volcó en una ola de protestas, acelerando la caída del dictador Anastasio Somoza Debayle. Foto: Archivo La Prensa/ MAGAZINE. (Archivo de La Prensa/Cortesía de La Prensa (Nicaragua) para La Nación)

En el 2018, cuando recrudeció la represión de la dictadura Ortega-Murillo, se hicieron todos los esfuerzos por sofocarla. Pero ahí sigue y algún día volverá a su país de origen. Incluso, quizás, a la dirección de sus instalaciones confiscadas arbitrariamente por el poder, en el kilómetro 4,5 de Carretera Norte, en Managua.

En ocasión de su centenario, hicimos algunas preguntas a Eduardo Enríquez, actual Editor en Jefe del diario más longevo de Nicaragua.

En el exilio y con la dictadura en una mala hora tras la abducción de Nicolás Maduro y la guerra en Irán, La Prensa de Nicaragua llegó a sus 100 años. ¿Qué significa esta efeméride en estas condiciones para usted, el Editor en Jefe del periódico?

Para mí y todo el equipo que hoy hace La Prensa únicamente en digital, alcanzar los 100 años nos llena de esperanza. Le hemos demostrado a la dictadura Ortega-Murillo que no han podido acabarnos, no han podido evitar que sigamos informando con veracidad y rigor a los nicaragüenses, contrarrestando su poderosa maquinaria de propaganda y desinformación, pero siempre manteniendo la ética como brújula y la independencia como faro. Te digo que nos da esperanza porque vemos cerca el fin de la dictadura, y vamos a estar allí para contarla.

En una celebración del diario, el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal departe con los empleados, entre ellos su secretaria, Rosario Murillo, quien se convertiría en uno de los verdugos de La Prensa junto a su esposo Daniel Ortega. Foto: Archivo La Prensa/ MAGAZINE. (Archivo de La Prensa/Cortesía de La Prensa (Nicaragua) para La Nación)

¿Qué significa la permanencia del periódico y su periodismo para millones de nicaragüenses que desean algún día vivir en democracia?

Los lectores desde hace muchas décadas bautizaron a La Prensa como “el diario de los nicaragüenses”. Que hayamos cumplido cien años, aún en condiciones de exilio, le demuestra a los nicas que los Ortega-Murillo no son invencibles y más bien su fin está cerca.

“El nicaragüense, donde quiera que esté, confía en este diario o en este sitio web para conocer lo que pasa en el país. Por eso, otra frase popularizada allá ha sido, desde hace mucho: ‘Si La Prensa lo dice es verdad, y si es verdad, lo dice La Prensa’“.

En febrero de 2020, tras 575 días de confiscación, las primeras bobinas de papel e insumos para la impresión que tenía secuestrado el régimen de Ortega por Aduanas llegaron a la redacción de La Prensa. Eduardo Enríquez, Editor en Jefe (izq.) y Jaime Chamorro (der.), presidente de la Junta Directiva de La Prensa, inspeccionan el material recibido. (Óscar Navarrete /La Prensa (Nicaragua) para La Nación)

Vista parcial de la fachada del periódico La Prensa, en Managua, el 18 de enero de 2019. (INTI OCON/AFP)

En tiempos en que los populismos, la posverdad y la polarización sacan tantos réditos políticos en la región —muchas veces tildando al periodismo independiente como un enemigo—, ¿qué mensaje le da ‘La Prensa’ al periodismo independiente, serio y rigurosa de Latinoamérica?

El periodismo independiente siempre ha sido incómodo, porque la verdad incomoda a unos hoy, a otros mañana. Yo he estado en La Prensa 27 años, y he ejercido periodismo 33 años, y tengo claro que a la gente le gusta leer lo que calza en su esquema mental.

“Eso se ha acentuado ahora con las redes sociales, pero siempre ha existido; pero si bien eso es lo que ‘les gusta leer’, la otra cara de la misma moneda es ‘lo que necesitan leer’, y eso sólo se los da el periodismo riguroso e independiente.

“La persona que sólo se queda con lo que le gusta, con lo que calza su esquema mental, rápidamente deja de ser ciudadano y se convierte en rebaño. Es por eso que yo creo que la tarea del periodismo independiente, ético y riguroso es importantísima. Sin periodismo no hay ciudadanía, y sin ciudadanía no hay democracia republicana”.

Puede leer un detallado recuento de los orígenes de ‘La Prensa’ en su sitio web.

Pregoneros del diario La Prensa de Nicaragua con una edición especial de defensa a la libertad de prensa. (Óscar Navarrete /La Prensa (Nicaragua) para La Nación)

Policía de la dictadura de Nicaragua ataca al fotógrafo de La Prensa, Óscar Navarrete, en 2019. (Jorge Torres/La Prensa (Nicaragua) para La Nación)

Juan Lorenzo Holmann, gerente de La Prensa, fue preso político de la dictadura durante 18 meses (Archivo de La Prensa/Archivo de La Prensa de Nicaragua - Cortesía para La Nación)

Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro (ambos de la familia propietaria del diario La Prensa) y Juan Lorenzo Holmann (gerente de La Prensa) en libertad, tras la liberación de más de 200 presos políticos en 2023 por la dictadura de Nicaragua. (AFP)