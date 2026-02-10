El Mundo

Senadora que había sido secuestrada en Colombia está libre y a salvo

La camioneta fue hallada abandonada en medio de una carretera

EscucharEscuchar
Por AFP
La senadora colombiana Aida Quilcue fue secuestrada.
La senadora de Colombia, Aida Quilcue, ya está a salvo. (NELSON RIOS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ColombiaSecuestros
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.