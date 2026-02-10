Senadora que había sido secuestrada en Colombia está libre y a salvo

Bogotá, Colombia. La senadora indígena Aida Quilcué, que fue secuestrada durante algunas horas el martes en una zona guerrillera del suroeste de Colombia, está libre y a salvo, informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Quilcué y sus escoltas “están bien”, dijo Sánchez en la red social X, junto a una fotografía en la que aparece la legisladora con una gorra, sin precisar si fue rescatada o liberada.

La senadora de 53 años desapareció cerca del mediodía, hora Colombia, y su camioneta fue hallada abandonada en medio de una carretera del departamento del Cauca. La comunidad indígena a la que pertenece informó que está “siendo extraída” de la zona en la que fue raptada.