¿Se animaría a vivir ahí? Isla histórica del Reino Unido con solo tres habitantes, sin electricidad ni baños ofrece empleo

La isla de Bardsey ofrece tres empleos con vivienda gratuita en un territorio sin servicios básicos y con fuerte atractivo histórico y ambiental.

Ynys Enlli, conocida también como Bardsey Island, una isla histórica frente a la costa del País de Gales, anunció la apertura de tres plazas de empleo con alojamiento gratuito, en una convocatoria que despertó interés internacional por sus condiciones poco convencionales.

La isla cuenta con tres residentes permanentes y se localiza a unos 3 kilómetros del extremo de la península de Llŷn. El acceso se realiza únicamente por barco. El territorio dispone de 15 viviendas y carece de electricidad de red, automóviles y baños dentro de las casas. La superficie alcanza cerca de 2,5 kilómetros de longitud.

La primera vacante corresponde a asistente de guardaparques y atención de visitantes. El contrato inicia en marzo y el plazo para enviar el currículum vence el viernes 16. La persona seleccionada se integra al equipo que recibe turistas durante la temporada alta.

El puesto ofrece alojamiento compartido gratuito, conexión a Internet, espacio para cultivo de alimentos y un salario de 12,71 libras por hora, equivalente a $17, según el tipo de cambio actual.

Los visitantes llegan a la isla mediante un trayecto en barco de 20 minutos desde Porth Meudwy. El costo del viaje ronda las 50 libras esterlinas, unos $67. El servicio opera todos los días, condicionado al clima y a la demanda.

La segunda oferta laboral se dirige a un matrimonio o familia con experiencia en agricultura. El contrato inicia en setiembre de 2026 e incluye un período de transición con los actuales ocupantes. La propuesta contempla ganado para pastoreo, maquinaria agrícola y una casa de campo aislada de la red eléctrica, con tres dormitorios y baño externo con sistema de compostaje.

La tercera plaza corresponde a un oficial de proyectos. La persona contratada coordina acciones de divulgación y vinculación entre la isla y el continente. El puesto es de medio tiempo, bajo modalidad de teletrabajo, con un salario anual de 26.000 libras, equivalente a $34.900, proporcional a la jornada.

Naturaleza y legado histórico

Ynys Enlli destaca por su valor natural y cultural. La isla recibió la certificación como el primer Santuario Internacional de Cielo Oscuro de Europa, lo que atrae a observadores astronómicos. Además, alberga una Reserva Natural Nacional y una Área de Especial Interés Científico.

El sitio posee una fuerte carga histórica. Se le conoce como la Isla de los 20.000 Santos, una denominación que surge de una tradición medieval. Según la creencia, miles de santos descansan en ese territorio, lo que motivó peregrinaciones religiosas durante siglos.

La fauna supera ampliamente a la población humana. En la isla habitan cerca de 200 focas grises y unas 300 ovejas. Voluntarios y trabajadores temporales completan la presencia humana durante distintas épocas del año.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.