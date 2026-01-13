El Mundo

¿Se animaría a vivir ahí? Isla histórica del Reino Unido con solo tres habitantes, sin electricidad ni baños ofrece empleo

Ynys Enlli, frente al País de Gales, busca personal para turismo, agricultura y proyectos en un entorno aislado y de alto valor natural

Por O Globo / Brasil / GDA
La isla de Bardsey ofrece tres empleos con vivienda gratuita en un territorio sin servicios básicos y con fuerte atractivo histórico y ambiental.
La isla de Bardsey ofrece tres empleos con vivienda gratuita en un territorio sin servicios básicos y con fuerte atractivo histórico y ambiental. (Ynys Enlli/Divulgación)







