Misteriosa aparición de botas victorianas intriga a comunidad costera en Gales

Centenares de botas victorianas emergen en Ogmore-by-Sea y fortalecen la sospecha de un antiguo naufragio cerca de Tusker Rock

Por O Globo / Brasil / GDA
La llegada de botas victorianas a una playa galesa causa interés histórico y mantiene abierto el misterio sobre su origen.
La llegada de botas victorianas a una playa galesa causa interés histórico y mantiene abierto el misterio sobre su origen. (Instagram/@beachacademywales)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

