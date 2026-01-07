Misteriosa aparición de botas victorianas intriga a comunidad costera en Gales

La llegada de botas victorianas a una playa galesa causa interés histórico y mantiene abierto el misterio sobre su origen.

La aparición de botas victorianas en una playa del sur de Gales provocó sorpresa entre residentes y especialistas. Desde setiembre, Ogmore-by-Sea recibió oleadas de calzado negro de cuero, asociado al siglo 19, en condiciones inesperadamente buenas.

La situación escaló durante la última semana de diciembre, cuando unas 200 piezas quedaron concentradas en un sector reducido de la costa.

Voluntarios locales encargados de retirar desechos registraron más de 400 botas en total. Muchos ejemplares estaban incrustados en sedimentos o atrapados entre rocas y quedaron expuestos por la erosión del Canal de Bristol.

Rastros de un pasado victoriano

Los calzados presentaron variaciones de tamaño y forma. Todos compartieron elementos propios del siglo 19, como solas sujetas con clavos y cuero rígido. Integrantes de la organización ambiental Beach Academy indicaron que algunos modelos conservaron rasgos nítidos que sugerían uso masculino.

El grupo difundió fotografías en redes sociales para solicitar apoyo en la identificación del origen. Informó que los objetos lucían más antiguos que los diseños contemporáneos y mencionó que el rescate se desarrolló poco a poco en áreas donde permanecieron atrapados bajo el sedimento. También señaló que no existían datos sobre el tiempo que permanecieron enterrados.

Tras la publicación surgieron testimonios adicionales. Una vecina afirmó que acumuló varios baldes llenos de botas durante años, lo que sugiere que el fenómeno podría ser antiguo, aunque sólo ahora obtuvo amplia visibilidad.

La teoría del naufragio

La revista Smithsonian planteó como hipótesis principal la existencia de un naufragio ocurrido hace unos 150 años. Un carguero italiano habría chocado contra la formación rocosa Tusker Rock y se hundió en las cercanías. Entre su carga figuraban grandes volúmenes de calzado.

Las corrientes dispersaron parte de esas mercancías y las trasladaron hacia el río Ogmore, donde reaparecieron ocasionalmente, sobre todo en periodos de fuerte erosión.

Tusker Rock se ubica a unos 3 km del punto donde surgieron los zapatos. Aunque su extensión es menor a 0,5 km, adquirió una reputación sombría. Desde finales del siglo 18 se vinculó con la muerte de numerosos marineros y se consolidó como símbolo de los riesgos de la navegación en esa zona.

Un misterio sin resolver

Representantes de Beach Academy mencionaron inquietud inicial por la gran cantidad de calzado hallado. Explicaron que la historia detrás del fenómeno continuó sin claridad y que el interés público aumentó por tratarse de objetos potencialmente ligados a hechos del siglo 19. Hasta ahora ninguna investigación confirmó de manera definitiva la procedencia de las botas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.