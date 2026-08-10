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Rusia prohíbe al único partido antiguerra participar en elecciones parlamentarias

Las elecciones en Rusia sufrieron un duro golpe luego de que la Corte Suprema prohibiera participar al partido opositor Yabloko

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Por AFP
Seguidores del partido liberal Yábloko de Rusia se congregan frente a la Corte Suprema durante una audiencia por una demanda presentada por un partido nacionalista afín al Kremlin, que busca impedir que candidatos de Yábloko participen en las próximas elecciones parlamentarias.
Seguidores del partido liberal Yábloko de Rusia se congregan frente a la Corte Suprema durante una audiencia por una demanda presentada por un partido nacionalista afín al Kremlin, que busca impedir que candidatos de Yábloko participen en las próximas elecciones parlamentarias. (IGOR IVANKO/AFP)







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