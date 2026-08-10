Rusia prohíbe al único partido antiguerra participar en elecciones parlamentarias

Seguidores del partido liberal Yábloko de Rusia se congregan frente a la Corte Suprema durante una audiencia por una demanda presentada por un partido nacionalista afín al Kremlin, que busca impedir que candidatos de Yábloko participen en las próximas elecciones parlamentarias.

Moscú, Rusia. La Corte Suprema de Rusia prohibió el lunes que el partido Yabloko, el único del país que se opone a la guerra, pueda participar en las elecciones parlamentarias de setiembre.

El juez Viacheslav Kirilov declaró que “habían sido aceptados” los pedidos para anular el registro de la candidatura del partido Yabloko en estas elecciones.

Un partido nacionalista pro-Kremlin había recurrido al alto tribunal para evitar que Yabloko concurriera a las elecciones parlamentarias, ganadas desde 2003 por la formación “Rusia Unida” del presidente Vladimir Putin.

Un centenar de simpatizantes del partido antibelicista, en su mayoría jóvenes, se congregaron frente al tribunal y corearon “¡Vergüenza! ¡Vergüenza!” después de conocerse el fallo.

El líder de Yabloko (“manzana” en ruso), Nikolái Ribakov, les anunció que iban a recurrir la decisión.

“Tenemos un largo camino por delante y una tarea grande e importante: detener las muertes y devolver la paz”, afirmó. “Todo lo que hagamos debe estar dedicado a eso”, agregó.

Con la mayoría de los opositores de Putin encarcelados, exiliados o muertos, Yabloko es el único partido liberal que sigue operando en Rusia.

El partido ha recibido el apoyo de varias figuras opositoras en el exilio, incluida Yulia Navalnaya, viuda del fallecido líder opositor Alexéi Navalni. Ambos están catalogados como “extremistas” en Rusia.

Una encuesta realizada a comienzos de este año situó a Yabloko en apenas un tres por ciento de apoyo, por debajo del umbral del cinco por ciento necesario para entrar en la Duma, la cámara baja de Rusia.

La última vez que la formación obtuvo representación en la Duma estatal fue en las elecciones de 2003.

Los intentos de poner fin por la vía diplomática a la guerra en Ucrania, que dura ya casi cuatro años y medio, han fracasado hasta ahora.

Putin mantiene sus firmes exigencias territoriales para acabar con los combates y descarta entablar negociaciones con su par ucraniano, Volodimir Zelenski.

Encuestas independientes muestran que la mayoría de los rusos están a favor de iniciar negociaciones de paz con Kiev.