Rusia amenaza con más ataques contra Kiev y el canciller insta a evacuar diplomáticos de Estados Unidos

Un grupo de hombres se ve entre los escombros del colegio profesional de Starobilsk en la Ucrania controlada por Rusia

Moscú, Rusia. Rusia afirmó el lunes que planea lanzar más bombardeos contra Kiev y reiteró el llamado a los extranjeros y a los diplomáticos para que abandonen la ciudad, una advertencia que el ministro de Relaciones Exteriores transmitió al secretario de Estado, Marco Rubio.

“El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, mantuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio”, informó la cancillería rusa en un comunicado.

“Lavrov llamó la atención sobre un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia del 25 de mayo, en el que se recomendaba a Estados Unidos, junto con otros Estados con misiones en Kiev, que garantizaran la evacuación de su personal diplomático y de otros ciudadanos de la capital ucraniana”, añadió.

Rusia lanzó durante el fin de semana decenas de drones y misiles contra Ucrania, causando la muerte de cuatro personas, decenas de heridos y daños en toda la capital ucraniana.

Entre las armas utilizadas, Rusia usó un misil hipersónico Oreshnik, que, según Moscú, puede viajar a diez veces la velocidad del sonido y tiene capacidad para portar ojivas nucleares.

La ofensiva se produjo días después de que Rusia acusara a Kiev de atacar una escuela profesional en la región ucraniana de Lugansk, ocupada por Rusia, causando la muerte de 21 personas. El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó a su ejército responder a ese ataque.

Rusia ya había pedido a los ciudadanos extranjeros y a los diplomáticos que evacuaran Kiev a principios de este mes, cuando amenazó con lanzar ataques masivos contra el centro de la ciudad si Ucrania perturbaba un desfile militar en la Plaza Roja.