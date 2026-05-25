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Rusia amenaza con más ataques contra Kiev y el canciller insta a evacuar diplomáticos de Estados Unidos

Rusia usó un misil hipersónico Oreshnik, que, según Moscú, puede viajar a diez veces la velocidad del sonido y tiene capacidad para portar ojivas nucleares.

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Por AFP
En la imagen los resultados y destrucción del bombardeo lanzado por Rusia a Kiev
Un grupo de hombres se ve entre los escombros del colegio profesional de Starobilsk en la Ucrania controlada por Rusia (AFP/AFP)







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