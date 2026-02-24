Rob Jetten se convierte en el primer ministro más joven y abiertamente gay de los Países Bajos

Rob Jetten, de 38 años, está en camino de convertirse en el dirigente más joven y abiertamente homosexual de la quinta economía de la Unión Europea

La Haya, Países Bajos. El centrista neerlandés Rob Jetten afirmó el viernes haber acordado formar un gabinete en minoría con dos partidos de centroderecha casi tres meses después de su sorpresiva victoria en las elecciones.

El partido D66 de Jetten ganó los comicios del 29 de octubre, con una corta ventaja sobre el partido de extrema derecha PVV de Geert Wilders, que quedó en segundo lugar, en una votación seguida de cerca por todo Europa.

Pero la fragmentación de la política neerlandesa exige meses de negociaciones entre partidos, y Jetten no obtuvo suficientes escaños en el Parlamento para formar su coalición preferida.

Tras semanas de conversaciones, anunció que formaría gobierno con los liberales del VVD y el partido de centroderecha CDA.

“Queremos un gabinete rápidamente, con un programa de gobierno ambicioso que también pueda ser estable”, declaró Jetten a los periodistas tras una reunión en una casa de campo.

“Vemos una verdadera oportunidad de forjar cooperación con el Parlamento con estos tres partidos”, añadió el dirigente.

En conjunto, las tres formaciones obtuvieron 66 escaños, muy por debajo de la mayoría en el Parlamento neerlandés de 150 miembros.

Jetten señaló que el trío se reunirá en las próximas semanas con líderes de otros partidos con el objetivo de alcanzar “entendimientos” sobre cuestiones clave que la coalición quiere sacar adelante en el Parlamento.

Su historia

Rotten de 38 años se convierte en el primer ministro más joven en la historia de los Países Bajos. El neerlandés también es la primera persona en ejercer el cargo abiertamente gay.

Mantiene un compromiso con su pareja, Nicolás Keenan, jugador argentino de hockey sobre césped con participación en dos Juegos Olímpicos. Criado entre Italia y España, actúa como delantero en el club neerlandés Klein Zwitserland, de la Hoofdklasse, y forma parte de la Selección argentina.

La relación entre Rob Jetten y Nicolás Keenan se volvió pública en el 2023. (Instagram Nicolás Keenan/Instagram Nicolás Keenan)

La relación entre el político y el atleta comenzó en el año el 2022 a través de encuentros fortuitos.

Por razones de seguridad, las autoridades alojaron a Jetten en una vivienda situada en el mismo barrio del deportista. Los cruces frecuentes en el supermercado local dieron origen al contacto inicial entre ambos.

El vínculo creció mediante el uso de la red social Instagram. El actual mandatario envió un “me gusta” a una publicación del jugador y este devolvió el gesto.

Keenan relató los detalles de aquel comienzo en una entrevista para la TV Pública: “Es bastante gracioso, a él por un tema de seguridad lo tuvieron en una casa que estaba en mi barrio. Nos cruzábamos por el supermercado y... un poquito de amor moderno…Me tiró un like, le devolví el like y después, reacción, reacción”.

La pareja oficializó el noviazgo en el 2023 y el compromiso matrimonial llegó en noviembre del 2024.

Jetten publicó un mensaje en sus redes tras el triunfo electoral: “Querido Nico, gracias por tu apoyo incondicional. Sin vos no puedo”. El argentino respondió con afecto: “Te amo Sr. Jetten”.