Rey Carlos III hablará sobre su experiencia con el cáncer en un mensaje televisado

Londres. El rey británico Carlos III, diagnosticado con cáncer hace casi dos años, ofrecerá este viernes un mensaje televisado en el que compartirá cómo vive su proceso de tratamiento y recuperación. La intervención, grabada previamente, forma parte de una campaña para recaudar fondos destinados a la investigación contra esta enfermedad.

“El rey resaltará la importancia de los programas de detección del cáncer para permitir un diagnóstico precoz y reflexionará sobre su propio proceso de recuperación”, informó el Palacio de Buckingham.

El mensaje de este viernes, además de apoyar una campaña de investigación científica, marcará la primera vez que el soberano se refiere de manera pública y detallada a su lucha contra el cáncer.

El mensaje será transmitido a las 8 p.m. hora local y está a cargo de la televisora Channel 4, como parte de la campaña Stand Up To Cancer, organizada en conjunto con la entidad Cancer Research UK.

Tras la difusión del video, el canal emitirá una transmisión en directo desde una unidad de tratamiento oncológico en un hospital de Cambridge.

La grabación se realizó durante la última semana de noviembre en Clarence House, la residencia oficial del monarca en Londres.

Carlos III anunció en febrero de 2024 que padecía cáncer, descubierto durante una operación de próstata.

Desde entonces, la naturaleza específica de la enfermedad permanece en reserva por decisión del Palacio. El diagnóstico lo llevó a suspender temporalmente sus actividades públicas, aunque las retomó en abril de ese mismo año, cuando sus médicos se mostraron “muy alentados” por su evolución.

En múltiples ocasiones, el monarca ha reconocido el impacto emocional del diagnóstico.

En abril pasado describió la noticia como un acontecimiento “impactante y a veces aterrador”, aunque destacó la solidaridad que recibió durante su tratamiento.

El rey también ha subrayado la magnitud de esta enfermedad en Reino Unido. Cada día, se detectan más de 1.000 nuevos casos, unos 390.000 al año.

Él mismo, dijo, forma parte de esas estadísticas: “Puedo dar fe de que también puede ser una experiencia que pone en claro relieve lo mejor de la humanidad”.

Activo pese al tratamiento

La divulgación de su diagnóstico rompió con décadas de hermetismo en la familia real británica, donde los problemas de salud rara vez se hacían públicos.

Desde su recuperación parcial, Carlos III ha intensificado sus compromisos oficiales, con visitas de Estado en el Reino Unido y viajes al extranjero, incluido Canadá y el Vaticano.

El monarca fue hospitalizado brevemente en marzo de 2025 por efectos secundarios del tratamiento. Aun así, continuó con su agenda y celebró su 77 cumpleaños con un viaje a Gales en noviembre, reafirmando su intención de cumplir plenamente sus funciones.

Carlos III, coronado en 2022 a los 73 años —el monarca de mayor edad en asumir el trono británico— mantiene una agenda activa que lo llevó este año a cumplir un número récord de compromisos.

Su dedicación, según la reina Camila, es lo que “lo mantiene en pie”.