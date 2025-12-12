El Mundo

Rey Carlos III hablará sobre su experiencia con el cáncer en un mensaje televisado

Será la primera vez que el soberano se refiere de manera pública y detallada a su lucha contra el cáncer

Por AFP
El rey Carlos III de Gran Bretaña en un servicio de Adviento en la Abadía de Westminster, en el centro de Londres, el pasado 10 de diciembre. Fotografía:
El rey Carlos III de Gran Bretaña en un servicio de Adviento en la Abadía de Westminster, en el centro de Londres, el pasado 10 de diciembre. Fotografía: (CHRIS JACKSON/AFP)







