Representantes de Dinamarca y Groenlandia llegan a la Casa Blanca en medio de nuevas presiones de Trump

Washington, Estados Unidos. Una delegación con representantes Dinamarca y Groenlandia llegó a la Casa Blanca el miércoles para reunirse con altos dirigentes estadounidenses, horas después de que Donald Trump insistiera que la isla del Ártico es “vital” para la seguridad de su país.

La cadena CNN publicó en X imágenes del ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, a su llegada a la Casa Blanca, donde está previsto que se reúnan con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el jefe de la diplomacia, Marco Rubio.

Desde que regresó a la presidencia hace casi un año, Trump ha hablado de tomar esta estratégica y poco habitada isla en el Ártico. Pero elevó el tono después del ataque estadounidense en Venezuela el 3 de enero, con el que depuso a Nicolás Maduro.

“Estados Unidos necesita Groenlandia por motivos de Seguridad Nacional. Es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo”, señaló Trump, quien ha mostrado su intención de adueñarse de esa isla del Ártico, un territorio autónomo de Dinamarca.

“La OTAN será más formidable y efectiva cuando Groenlandia esté en manos de ESTADOS UNIDOS. Cualquier otra cosa por debajo de eso es inaceptable”, escribió el mandatario estadounidense en redes sociales.

Luego volvió a mandar un mensaje dirigido específicamente a la OTAN: “¡Díganle a Dinamarca que se salgan de ahí, YA! ¡Dos trineos de perros no bastan! ¡Solo Estados Unidos puede lograrlo!”, dijo en su plataforma Truth Social.

Løkke dijo que esperaba “aclarar algunos malentendidos”, aunque está por verse si la administración Trump también lo considera del mismo modo.

Interrogado por periodistas el martes sobre declaraciones del primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, sobre que la isla prefiere seguir como territorio autónomo de Dinamarca, Trump respondió: “Es su problema”.

“No sé nada sobre él, pero va a ser un gran problema para él”, dijo Trump.

Una violación de la soberanía de Groenlandia acarrearía “consecuencias en cascada” que serían “inéditas”, advirtió el presidente francés, Emmanuel Macron.

Los habitantes de Groenlandia “pueden contar con nosotros”, aseveró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Groenlandia pertenece a sus habitantes”, añadió.

El peligro ruso o chino

Trump argumenta que su país necesita este territorio porque de no hacerlo, entonces lo ocuparían Rusia o China.

Las dos potencias rivales han intensificado su actividad en el Ártico, donde el hielo se derrite debido al cambio climático, pero ninguna reclama Groenlandia.

A la espera de la reunión de este miércoles, Dinamarca trató de reforzar su posición, anunciando que robustecerá su presencia militar en Groenlandia.

“Continuaremos reforzando nuestra presencia militar en Groenlandia, pero igualmente insistiremos en el seno de la OTAN para más ejercicios y una presencia mayor de la OTAN en el Ártico”, escribió el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen, en un comunicado a AFP.

Suecia anunció el miércoles que, a petición de Copenhage, enviará militares a Groenlandia para realizar maniobras.

Incorporar Groenlandia y sus 2,16 millones de km2 impulsaría a Estados Unidos por encima de China y Canadá para convertirse en el segundo país más grande del mundo por extensión territorial, después de Rusia.

Vance hizo en marzo una visita no solicitada a Groenlandia, pero solo fue a Pituffik, la histórica base estadounidense de la isla, sin mezclarse con los residentes locales, que son unos 57.000.

¿Es posible la cooperación?

“Si Estados Unidos sigue con: ‘Tenemos que tener Groenlandia a toda costa’, podría ser una reunión muy breve”, dijo Penny Naas, vicepresidenta senior del German Marshall Fund, un centro de estudios de Washington.

“Con un ligero matiz, podría llevar a una conversación diferente”, agregó.

Dinamarca ha rechazado las afirmaciones de Estados Unidos de que no está protegiendo Groenlandia de Rusia y China. Según Copenhague, ha invertido casi 14.000 millones de dólares para reforzar su presencia militar en el Ártico.

Dinamarca es miembro fundador de la OTAN y sus fuerzas armadas se unieron a Estados Unidos en las guerras de Afganistán e Irak.