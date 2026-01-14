El Mundo

Representantes de Dinamarca y Groenlandia llegan a la Casa Blanca en medio de nuevas presiones de Trump

Representantes de Dinamarca y Groenlandia se reunieron en la Casa Blanca luego de que Donald Trump insistiera en que la isla es vital para la seguridad nacional de Estados Unidos.

EscucharEscuchar
Por AFP
Trump y Groenlandia
Trump argumenta que su país necesita este territorio porque de no hacerlo, entonces lo ocuparían Rusia o China. (arc)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpGroenlandiaDinamarca
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.