Repatrian desde Estados Unidos a salvadoreño con enfermedad terminal tras pedido que conmovió en redes

Julio Rivera López, salvadoreño de 44 años, regresó a su país natal el domingo 8 de febrero luego de permanecer hospitalizado en Nueva York, Estados Unidos, a causa de una enfermedad terminal. El retorno ocurrió tras una solicitud pública dirigida al Gobierno de El Salvador, que circuló en redes sociales y generó amplio respaldo.

Rivera residía en Nueva York y se encontraba internado en el Mercy Hospital, ubicado en Rockville Centre. Desde ese centro médico, amistades difundieron un video en el que el compatriota solicitó apoyo estatal para regresar a su hogar en el cantón La Hachadura, en San Francisco Gotera, Ahuachapán.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó en redes sociales que Rivera ya se encontraba en su casa. Indicó que el traslado implicó riesgos médicos, pero destacó el acompañamiento del personal de salud. Señaló que el paciente continuaría con cuidados paliativos en su vivienda, junto a su familia, a la que no veía desde hacía 20 años.

Según información de sus familiares, Julio Rivera emigró a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades laborales. Trabajó en un restaurante y enfrentó su enfermedad sin el acompañamiento de parientes directos durante ese período.

Carlos Rivera, hermano del repatriado, expresó agradecimiento por las gestiones realizadas. Reconoció el respaldo de las autoridades y de las personas que colaboraron para concretar el traslado. También destacó el apoyo logístico brindado por el Ministerio de Salud salvadoreño.

