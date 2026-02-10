El Mundo

Repatrian desde Estados Unidos a salvadoreño con enfermedad terminal tras pedido que conmovió en redes

Un video difundido desde un hospital en Nueva York impulsó gestiones oficiales que permitieron el regreso del salvadoreño a su hogar tras 20 años

EscucharEscuchar
Por La Prensa Gráfica / El Salvador / GDA
Julio Rivera, hospitalizado en Nueva York y con enfermedad terminal, regresó a El Salvador luego de una solicitud pública y apoyo gubernamental.
Julio Rivera, hospitalizado en Nueva York y con enfermedad terminal, regresó a El Salvador luego de una solicitud pública y apoyo gubernamental. (La Prensa Gráfica El Salvador/GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGEstados UnidosEl Salvadorrepatriación
La Prensa Gráfica El Salvador

La Prensa Gráfica / El Salvador / GDA

La Prensa Gráfica fue fundada el 10 de mayo de 1915, por José Dutriz. Se caracteriza por su perfil objetivo y su impulso en el periodismo investigativo. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.