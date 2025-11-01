El Mundo

Renuncian el jefe de Gabinete y el ministro del Interior en el Gobierno de Javier Milei

Guillermo Francos y Lisandro Catalán presentaron su renuncia tras el triunfo legislativo de La Libertad Avanza. Milei designó a un nuevo jefe de Gabinete.

Por Europa Press
Guillermo Francos presentó su renuncia como jefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei tras las recientes elecciones legislativas en Argentina.
Guillermo Francos presentó su renuncia como jefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei tras las recientes elecciones legislativas en Argentina. (LUIS ROBAYO/AFP)







