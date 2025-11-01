Renuncian el jefe de Gabinete y el ministro del Interior en el Gobierno de Javier Milei

Argentina. El jefe de Gabinete del Gobierno de Argentina, Guillermo Francos, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, presentaron la renuncia de sus cargos en el Ejecutivo del presidente argentino, Javier Milei, apenas unos días más tarde del triunfo del partido oficialista La Libertad Avanza en las elecciones legislativas.

“Señor Presidente de la Nación Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”, indicó Francos en un mensaje emitido en su cuenta de la red social X.

Asimismo, el ya ex jefe de Gabinete, que anteriormente ocupó la cartera de Interior, agradeció al mandatario argentino “la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno”.

“Ha sido para mi un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso. Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo”, concluye el comunicado publicado en redes sociales.

Nuevo nombramiento

La Oficina del Presidente de Argentina comunicó que acepta la renuncia de Francos y nombró como su sucesor a Manuel Adorni, hasta ahora portavoz del Gobierno, un nombramiento que responde “al resultado de las elecciones, la necesidad de renovar el diálogo político y esta segunda etapa que comienza a partir del 10 de diciembre enfocada en las reformas estructurales que el país necesita”.

Milei mostró su agradecimiento a Guillermo Francos por su “servicio a la patria” y por ser una figura “fundamental en esta primera etapa del Gobierno para avanzar en todas las reformas que se han llevado adelante en estos dos años”.

Dos renuncias en quince minutos

Apenas varios minutos después del anuncio de Francos, el responsable de la cartera de Interior, Lisandro Catalán, comunicó su dimisión sin detallar motivos, solamente mes y medio después de aceptar el cargo.

“Agradezco profundamente (a Javier Milei) la confianza que ha depositado en mi para iniciar una etapa de diálogo y consensos. Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina”, reza el mensaje también emitido a través de su cuenta de X.

El presidente Milei reunió este jueves en la Casa Rosa a todos lo gobernadores de las provincias del país, a excepción de cuatro --entre ellos el de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof-- en busca de su apoyo para los presupuestos del próximo año y la reforma laboral además de otras medidas, días después de que su partido, La Libertad Avanza (LLA) se haya hecho con el Congreso al ganar las elecciones legislativas parciales con algo más del 40 por ciento de los votos en cada cámara.