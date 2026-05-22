El Mundo

Renuncia Tulsi Gabbard, jefa de inteligencia de Estados Unidos crítica de incursiones militares en el extranjero

La Directora de Inteligencia Nacional dimite; dice que apoyará a su esposo, que lucha contra raro cáncer.

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Por Fernando Chaves Espinach
(L-R) The Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard, and CIA Director, John Ratcliffe, testify before a House Permanent Select Committee on Intelligence hearing on "Worldwide Threats," on Capitol Hill in Washington, DC, on March 26, 2025. (Photo by Drew ANGERER / AFP)
Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, tuvo que testificar ante el Congreso por la filtración de información militar. (DREW ANGERER/AFP)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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