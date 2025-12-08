El Mundo

Reino Unido detecta una nueva variante de mpox en un viajero reciente de Asia

UKHSA identifica una nueva variante de mpox con rasgos de clados 1 y 2 en un paciente que viajó a Asia.

Por AFP
Así se ve el virus del mpox en un microscopio. Ilustración: Shutterstock
Esta ilustración muestra cómo se ve el virus causante del mpox en un microscopio. Ilustración: Shutterstock







Reino UnidoMpoxViruela de monoVirus
AFP

AFP

