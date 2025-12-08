Reino Unido detecta una nueva variante de mpox en un viajero reciente de Asia

Esta ilustración muestra cómo se ve el virus causante del mpox en un microscopio. Ilustración: Shutterstock

Londres, Reino Unido. La Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido (UKHSA) indicó el lunes que había identificado una nueva variante del mpox en Inglaterra en una persona que había viajado recientemente a Asia.

Esta agencia sigue “evaluando la importancia de esta variante”, que presenta elementos de los dos subtipos de mpox: el clado 1, más grave, y el clado 2.

El mpox, anteriormente conocido como viruela del mono, está causado por un virus de la misma familia que el de la viruela. Se manifiesta principalmente con fiebre alta y la aparición de lesiones cutáneas, y puede ser mortal.

“Nuestras pruebas genómicas nos han permitido detectar esta nueva variante del mpox”, indicó en un comunicado Katy Sinka, responsable de infecciones de transmisión sexual de la UKHSA.

“Aunque la infección por el virus mpox es benigna para muchos, puede ser grave”, subrayó Katy Sinka, recordando que la vacunación es “una forma eficaz de protegerse contra las formas graves de la enfermedad”.

En septiembre, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que el mpox ya no era una emergencia de salud internacional, argumentando, entre otras cosas, la disminución de las muertes y los casos en varios países africanos. La emergencia se había declarado un año antes.

Identificada por primera vez en República Democrática del Congo en 1970, el mpox permaneció confinado durante mucho tiempo a una decena de países africanos.

Pero en 2022 comenzó a extenderse al resto del mundo, especialmente a países desarrollados donde el virus nunca había circulado.

