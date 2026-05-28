El Mundo

Regla 3-2-1 en aeropuertos de Estados Unidos: la estrategia que reduce el riesgo de perder un vuelo

Aeropuertos y autoridades de seguridad impulsan una fórmula simple para reducir retrasos y evitar que los pasajeros pierdan sus vuelos

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Por La Nación / Argentina / GDA
Llegar con tres horas de anticipación, pasar seguridad dos horas antes y acudir temprano a la puerta de embarque marca la diferencia.
Llegar con tres horas de anticipación, pasar seguridad dos horas antes y acudir temprano a la puerta de embarque marca la diferencia. (ChatGPT/Generada con IA)







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