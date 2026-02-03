Refinerías chinas optan por petróleo iraní y dejan de comprar crudo venezolano tras control de Estados Unidos sobre PDVSA

Esta imagen muestra el petrolero Minerva Gloria, procedente de Malta, en el lago Maracaibo, en Venezuela, el 1 de febrero de 2026.

Luego de que Estados Unidos asumió el control del sector petrolero venezolano, las refinerías independientes de China comenzaron a sustituir el crudo de ese país por petróleo pesado iraní con fuertes descuentos, según información atribuida a fuentes del mercado citadas por Reuters.

Las compras buscan compensar la caída drástica de los envíos venezolanos a China, el mayor importador de crudo del mundo. Las fuentes indicaron que la reducción de inventarios iraníes almacenados en Asia permitió cubrir parte del faltante dejado por Venezuela.

Bloqueo estadounidense afectó los envíos venezolanos

Los envíos de crudo venezolano a China se desplomaron desde mediados de diciembre, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un bloqueo a buques sancionados. La situación se agravó tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, hecho tras el cual Washington expresó su intención de controlar de manera indefinida las ventas y los ingresos petroleros de Venezuela.

Este escenario redujo de forma significativa la presencia de crudo venezolano en el mercado asiático y obligó a los compradores chinos a buscar alternativas.

Vitol y Trafigura enfrentan rechazo del mercado chino

Washington designó a las firmas comerciales Vitol y Trafigura para comercializar hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano. Sin embargo, la estatal china PetroChina decidió no adquirir esos cargamentos mientras analiza las condiciones de compra bajo supervisión estadounidense.

Comerciantes del sector señalaron que las ofertas resultaron poco atractivas para las refinerías chinas debido a descuentos menos competitivos frente a otras opciones disponibles en el mercado, incluso entre crudos sujetos a sanciones.

Las ‘teteras’ priorizan el crudo iraní

Las refinerías independientes chinas, conocidas como “teteras” y ubicadas principalmente en la provincia oriental de Shandong, recurrieron al crudo pesado iraní y Pars. Este petróleo se encuentra almacenado en tanques aduaneros dentro de China y en buques petroleros.

De acuerdo con las fuentes, estas refinerías priorizaron el crudo sancionado por ofrecer mejores condiciones de precio. Esta preferencia dejó en desventaja al petróleo venezolano comercializado por Vitol o Trafigura y también a los crudos pesados procedentes de Canadá.

Los descuentos del crudo pesado iraní rondan los $12 por barril frente al Brent europeo. Esta diferencia lo convierte en la opción más económica disponible. El crudo ruso Urals presenta descuentos similares, de entre $11 y $12 por barril, para entregas en marzo.

Importaciones venezolanas pierden peso en China

Datos de la firma de análisis Kpler indicaron que las importaciones chinas de crudo venezolano promediaron 394.000 barriles diarios en 2025. Esta cifra representó cerca de 4% del total de las importaciones marítimas de crudo de China.

El número de buques que salen de Venezuela con destino a China disminuyó de forma notable. Esta reducción provocó que el almacenamiento flotante de crudo venezolano en Asia cayera a 8,26 millones de barriles al 28 de enero, frente a los 16 millones de barriles registrados a inicios de 2026.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.