El Mundo

Recuento que definirá al presidente de Honduras avanza en medio de la desconfianza

Con guantes de látex, funcionarios electorales y delegados de los partidos revisan desde el viernes cada sufragio como si fuera un trabajo forense, para determinar si Nasry Asfura o Salvador Nasralla asumirán la presidencia de Honduras

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas
Un miembro de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) vigila mientras una mujer observa el "muro de la victoria" del alcalde de Tegucigalpa y candidato a la reelección, Jorge Aldana, en el exterior del Centro Logístico Electoral, ubicado en el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), donde se realizará el recuento de las papeletas con inconsistencias en Tegucigalpa el 19 de diciembre de 2025. Las copias de 492 actas con las papeletas pegadas en el muro reflejan, según el alcalde, los verdaderos resultados electorales que confirman su victoria sobre Juan Diego Zelaya, del opositor Partido Nacional, cuyo candidato presidencial es el empresario Nasry Asfura.
Un miembro de la Policía Militar en el exterior del Centro Logístico Electoral, donde se realiza el recuento de las papeletas con inconsistencias en Tegucigalpa el 19 de diciembre de 2025. (ORLANDO SIERRA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HondurasEleccionesConteo
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.