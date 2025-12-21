Recuento de votos en Honduras tiene ‘graves retrasos’, denuncia presidenta electoral

Nasry Asfura y Salvador Nasralla, candidatos en pugna en elecciones de Honduras

Tegucigalpa. El recuento de votos que debe declarar al ganador de las elecciones presidenciales en Honduras tiene “graves retrasos”, denunció el sábado la presidenta del consejo electoral que culpó de la demora a delegados de partidos políticos.

Representantes de los partidos revisan desde el jueves unas 2.800 actas con “inconsistencias” de los comicios del 30 de noviembre que se disputan el empresario conservador Nasry Asfura, apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presentador de televisión Salvador Nasralla.

Asfura, candidato del Partido Nacional (PN), está arriba por apenas unos miles de votos sobre Nasralla, del Partido Liberal (PL, derecha).

“Continúan graves retrasos en el escrutinio especial”, denunció en X la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall. “Resulta claro que existen sectores dentro de partidos políticos que se prestan a demorar el escrutinio y complicar las elecciones”, lamentó.

Hall, representante del PL en el CNE, añadió que existe “un clima de intimidación contra funcionarios electorales”.

El diputado del PN, Tomás Zambrano, señaló que el “retardo malicioso” lo realizan delegados de Nasralla “en alianza” con el partido oficialista Libre (izquierda), cuya candidata Rixi Moncada, quedó en tercer lugar.

Asfura, quien no se pronunciaba del proceso desde la semana pasada, denunció que las juntas que verifican las actas paralizaron “ilegalmente las actividades”.

El CNE tiene hasta el 30 de diciembre para anunciar al nuevo presidente hondureño y la misión de observación electoral de la Unión Europea llamó a “todas las partes” a no “obstaculizar la declaratoria”.

Este sábado, la delegada del PN ante el órgano, Cossette López, acusó a su colega Marlon Ochoa, de Libre, de orquestar un supuesto plan para “provocar una detención ilegal” contra ella y Hall.

Las elecciones en Honduras fueron sacudidas por Trump al apoyar a Asfura e indultar y liberar al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), antiguo líder del Partido Nacional y quien cumplía una pena de 45 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos.

El viernes, el gobierno de Trump provocó una nueva intervención al revocar la visa al magistrado electoral Mario Morazán y negarsela a Ochoa por supuestamente “obstaculizar” el proceso.

Ambos son considerados cercanos al gobierno de la presidenta izquierdista Xiomara Castro, quien asegura que la “injerencia” de Trump forma parte de una trama para manipular la voluntad popular.