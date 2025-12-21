El Mundo

Recuento de votos en Honduras tiene ‘graves retrasos’, denuncia presidenta electoral

Representantes de los partidos revisan actas con “inconsistencias” mientras el candidato conservador Nasry Asfura, apoyado por Donald Trump, supera por apenas unos miles de votos al presentador de televisión Salvador Nasralla

Por AFP
Nasry Asfura y Salvador Nasralla, candidatos en pugna en elecciones de Honduras
Nasry Asfura y Salvador Nasralla, candidatos en pugna en elecciones de Honduras (Archivo LN/Archivo LN)







