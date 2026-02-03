El Mundo

Récord histórico en Cuba: La isla registra 0 °C por primera vez

Cuba alcanza el punto de congelación en Matanzas debido a una masa de aire polar. Es la temperatura más baja registrada en la historia de la isla.

Por AFP
Una bandera cubana aparece en la imagen después de que el huracán Rafael tocara tierra en La Habana.
Una bandera cubana aparece en la imagen después de que el huracán Rafael tocara tierra en La Habana. (YAMIL LAGE/AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

