Reconocimiento de Israel a Somalilandia genera indignación en África y UE; Consejo de Seguridad de la ONU, a cita urgente

Egipto, Turquía, Yibuti, la Autoridad Palestina, así como varias organizaciones multilaterales, la Liga Árabe y la Unión Africana rechazaron el anuncio de Netanyahu

Por AFP , Aarón Sequeira, y Europa Press
Israel reconoce a Somalilandia
Residentes de Somalilandia celebraron, este viernes, el anuncio de Israel de reconocer la soberanía de ese territorio como un Estado independiente, separado de Somalia, como decisión estratégica para los intereses de Benjamin Netanyahu en la región, frente a enemigos como Yemen. (Photo by Farhan Aleli / AFP) (Farhan Aleli/AFP/La Nación)







