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Raúl Castro reaparece en público en homenaje a su hermano Fidel en La Habana

Raúl Castro reaparece a los 95 años en el centenario de Fidel Castro. Vea cómo responde La Habana ante las nuevas amenazas de Donald Trump

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Por AFP
El líder cubano Raúl Castro asiste a la gala por el centenario del nacimiento de su hermano, Fidel Castro, en el teatro Karl Marx, en La Habana, el 13 de agosto de 2026.
El líder cubano Raúl Castro asiste a la gala por el centenario del nacimiento de su hermano, Fidel Castro, en el teatro Karl Marx, en La Habana, el 13 de agosto de 2026. (YAMIL LAGE/AFP)







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