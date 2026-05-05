El Mundo

Ratas invaden ciudades de Estados Unidos y obligan a vecinos a enfrentarlas por su cuenta ante falta de control oficial

La plaga se concentra en el condado de Ada y expone la falta de coordinación oficial mientras residentes usan trampas y métodos propios

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Por O Globo / Brasil / GDA
NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS - 21 DE NOVIEMBRE: La población de ratas en la ciudad de Nueva York continúa llamando la atención debido al aumento de avistamientos en varios distritos de Estados Unidos el 21 de noviembre de 2025. Datos recientes y reportes de residentes destacan una creciente preocupación por la salud, la sanidad y la infraestructura urbana. Autoridades de la ciudad ampliaron las medidas de mitigación, pero la densidad de ratas se mantiene como un desafío persistente en muchos vecindarios. Lokman Vural Elibol / Anadolu (Foto de Lokman Vural Elibol / Anadolu vía AFP)
Nueva York enfrenta un aumento en la población de ratas, un problema urbano que refleja desafíos sanitarios y de infraestructura similares a los reportados en Idaho, donde vecinos lidian con infestaciones en sus viviendas. (LOKMAN VURAL ELIBOL/Anadolu via AFP)







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