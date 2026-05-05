Ratas invaden ciudades de Estados Unidos y obligan a vecinos a enfrentarlas por su cuenta ante falta de control oficial

Nueva York enfrenta un aumento en la población de ratas, un problema urbano que refleja desafíos sanitarios y de infraestructura similares a los reportados en Idaho, donde vecinos lidian con infestaciones en sus viviendas.

Una infestación de ratas afecta a comunidades del estado de Idaho, en Estados Unidos. El problema crece desde 2022. Vecinos recurren a métodos propios ante la ausencia de un plan estatal coordinado.

El foco principal se ubica en el condado de Ada, que incluye ciudades como Boise y Eagle. Reportes de roedores en viviendas, patios y electrodomésticos aumentan en los últimos años. La presencia de estos animales era inusual en la zona.

Ante la falta de acciones estructuradas, residentes optan por trampas caseras y captura directa. Estas medidas surgen tras daños relevantes. Se registran afectaciones en estructuras, destrucción de cableado eléctrico y contaminación de espacios.

Una propietaria de inmuebles indicó a un medio estadounidense que detectó la plaga tras reportes de ruidos en paredes. La situación generó una infestación. La mujer destinó cerca de $20.000 para reparar daños.

En el mismo condado, una pareja instaló cámaras y adhesivos para atrapar roedores. También colocaron trampas en la vivienda. El intento no dio resultado inicial.

El residente Doug Perry, de 71 años, relató que acudió a la cocina tras una alerta de cámara. En ese momento logró capturar un roedor con las manos. Luego lo eliminó dentro de la vivienda. Describió la experiencia como un episodio difícil.

La rápida reproducción agrava el escenario. Un par de ratas puede generar miles de crías en un año. Esta condición complica el control sin políticas públicas claras.

Expertos señalan factores que favorecen la expansión. Entre ellos destacan el crecimiento urbano, los cambios climáticos y los canales de irrigación. Estos últimos funcionan como rutas de desplazamiento para los roedores.

Intentos legislativos no prosperan

Propuestas para declarar a las ratas como plaga invasora no avanzan en el Congreso estatal. Los proyectos buscaban habilitar acciones más amplias. Sin aprobación, ciudades y condados carecen de respaldo legal claro.

Ante este vacío, comunidades crean grupos en línea. En estos espacios comparten estrategias de captura y prevención. Sin embargo, especialistas advierten que la erradicación total resulta improbable.

El avance de la plaga plantea un desafío sanitario y urbano en Idaho. El fenómeno se extiende a zonas que antes no registraban este tipo de problemas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.