Plaga de ratas en viviendas: claves para evitar que los roedores entren a su casa

La limpieza, el sellado de accesos y la reducción de agua son medidas clave para prevenir la entrada de ratas en el hogar.

La presencia de ratas en los hogares representa un riesgo sanitario y material. Estos roedores causan daños en cables eléctricos, muebles y tuberías. Factores como la temporada de lluvias, la humedad, el frío y la acumulación de basura favorecen su proliferación en zonas residenciales.

El crecimiento urbano, el colapso del drenaje y la disponibilidad constante de alimento crean condiciones ideales para esta plaga. Por esta razón, aplicar medidas preventivas resulta clave para reducir la posibilidad de infestaciones dentro de la vivienda.

¿Cómo evitar que las ratas entren a su hogar?

Una de las acciones más importantes consiste en mantener una limpieza adecuada. Evite dejar restos de comida expuestos. Saque la basura todos los días. Las ratas poseen un olfato muy desarrollado y cualquier residuo puede atraerlas.

Según ddSPlagas, sitio especializado en control de plagas, otra recomendación clave es bloquear los puntos de acceso. Para ello, se sugiere colocar burletes de goma o caucho en la parte inferior de las puertas. Esta medida impide el ingreso de roedores desde la calle. También se debe sellar grietas y orificios en paredes, pisos y coladeras.

Otra medida importante consiste en reducir las fuentes de agua. Las ratas requieren hidratarse con frecuencia. Reparar fugas y mantener secos patios, baños y cocinas disminuye su presencia en el hogar.

Plantas y otras alternativas para reforzar la prevención

Como refuerzo preventivo, se pueden utilizar repelentes naturales como la menta, el laurel o el eucalipto. Los olores de estas plantas resultan desagradables para los roedores y contribuyen a alejarlos.

En situaciones leves, las trampas mecánicas pueden ser una opción. Estas deben colocarse fuera del alcance de niños y mascotas. Cuando la infestación es severa, la recomendación es acudir a servicios profesionales de control de plagas, los cuales aplican métodos seguros y eficaces para erradicar a los roedores sin poner en riesgo a la familia.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.