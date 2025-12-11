El Mundo

¿Quién es Luana Lopes Lara, la brasileña que se convirtió en la multimillonaria más joven del mundo?

Su historia comenzó en un riguroso salón de ballet y terminó en Wall Street. Hoy lidera una de las startups más prometedoras del mercado global

Por O Globo / Brasil / GDA
Luana Lopes Lara, de 29 años, es la multimillonaria más joven del mundo con fortuna propia. Fundó Kalshi y posee el 12% de la firma.
Luana Lopes Lara, de 29 años, es la multimillonaria más joven del mundo con fortuna propia. Fundó Kalshi y posee el 12% de la firma. (IG/@luana_lopes_lara/IG/@luana_lopes_lara)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

